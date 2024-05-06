https://ria.ru/20240506/moskva-1944128760.html

Собянин: майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой

Собянин: майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой - РИА Новости, 06.05.2024

Собянин: майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой

Апрель в Москве посвятили генеральной уборке, майские праздники столица встречает чистой, ухоженной и красивой, заявил в личном блоге в понедельник мэр Москвы... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:42

2024-05-06T13:42

2024-05-06T13:42

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общество

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Апрель в Москве посвятили генеральной уборке, майские праздники столица встречает чистой, ухоженной и красивой, заявил в личном блоге в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин. "По старой доброй традиции апрель мы посвятили генеральной уборке Москвы. В работах участвовало порядка полумиллиона сотрудников городских служб, задействовали свыше 14 тысяч единиц техники. Коммунальщики привели в порядок все без исключения городские объекты… Майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что промыли фасады жилых домов и административных зданий, промыли, почистили и подновили игровые комплексы и спортивное оборудование на детских и спортивных площадках. Проезжую часть и тротуары специальным шампунем промыли несколько раз. Привели в порядок дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта, барьерные ограждения, шумозащитные экраны. Также чистоту навели и в транспортных тоннелях, на эстакадах, отмыли от зимней пыли мосты. "Как всегда, бережно помыли памятники. Вечерами уличные фонари и художественная подсветка фасадов и сооружений будут светить еще ярче – их опоры, плафоны, другие элементы также тщательно промыли. Накануне майских праздников мы традиционно включаем фонтаны. Этому, как обычно, предшествует тщательная подготовительная работа. На промывку чаш, финальное обследование инженерных систем, проверку работы подсветки и наладку режимов работы самых больших фонтанов может уходить до трех недель", - рассказал Собянин. По его словам, городские клумбы украсили почти 5 миллионов виол – этот цветок наиболее стойко переносит перепады температур московской весны. Следом распустились около 15 миллионов тюльпанов – луковицы высадили прошлой осенью. "В этом годы мы провели два общегородских субботника, в которых приняли участие почти 2 миллиона москвичей. Горожане помогли городским службам прогрести газоны от прошлогодней листвы и подготовить цветники, а также высаживали деревья", - добавил Собянин.

https://realty.ria.ru/20240418/subbotniki-1939547845.html

https://ria.ru/20240421/subbotnik-1941364777.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин