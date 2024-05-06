Рейтинг@Mail.ru
В Москве ко Дню Победы установили декоративные элементы - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/moskva-1944058526.html
В Москве ко Дню Победы установили декоративные элементы
В Москве ко Дню Победы установили декоративные элементы - РИА Новости, 06.05.2024
В Москве ко Дню Победы установили декоративные элементы
Более 4 тысяч декоративных элементов установили в столице ко Дню Победы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:13
2024-05-06T09:13
городское хозяйство москвы
москва
кутузовский проспект
петр бирюков
северный речной вокзал
день победы
день победы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942535301_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_023743b5f61730910d66d8607d5792e0.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 4 тысяч декоративных элементов установили в столице ко Дню Победы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "День Победы - один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву - на улицах установлено в общей сложности более 4 тысяч декоративных элементов. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный - цвет знамени Победы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на въездах в город установили тематические декоративные конструкции "С праздником 9 мая!" и "Город-герой Москва", у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях - флаговые композиции. "Возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной размещены декоративные конструкции "Звезда России" и "Салют Победы", перед Триумфальной аркой и на площади Дорогомиловской заставы установлены огромные звезды "Город-герой Москва". Традиционно украсили флагами столичные мосты, в том числе Большой Москворецкий, Большой Каменный, Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский. На фасадах зданий на Кутузовском проспекте вывесили красные стяги", - рассказал Бирюков. По его словам, на Лубянской площади появился целый ансамбль из флагов и 14-метровая "Звезда Победы", на Поклонной горе - декоративная стела из 16 экранов, на которых будут транслироваться портретные фотографии героев Великой Отечественной войны. Информационные стенды с архивными фото военного времени установили в парке Северного речного вокзала. Он пояснил, что дополнительно для украшения Москвы к празднику ничего не закупалось. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение столицы. Все конструкции используются повторно, путем передекорированияи замены праздничных полотен.
https://ria.ru/20240423/tsentr-1941655525.html
https://ria.ru/20240410/razmetka-1939065608.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942535301_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_379be38314f2728fe458ec05043d2f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, кутузовский проспект, петр бирюков, северный речной вокзал, день победы, день победы — 2024
Городское хозяйство Москвы, Москва, Кутузовский проспект, Петр Бирюков, Северный Речной вокзал, День Победы, День Победы — 2024
В Москве ко Дню Победы установили декоративные элементы

В Москве ко Дню Победы установили более четырех тысяч декоративных элементов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПраздничное оформление к Дню Победы возле Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве
Праздничное оформление к Дню Победы возле Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Праздничное оформление к Дню Победы возле Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 4 тысяч декоративных элементов установили в столице ко Дню Победы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"День Победы - один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву - на улицах установлено в общей сложности более 4 тысяч декоративных элементов. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный - цвет знамени Победы", - отметил Бирюков.
Репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение
23 апреля, 01:02
Заместитель мэра подчеркнул, что на въездах в город установили тематические декоративные конструкции "С праздником 9 мая!" и "Город-герой Москва", у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях - флаговые композиции.
"Возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной размещены декоративные конструкции "Звезда России" и "Салют Победы", перед Триумфальной аркой и на площади Дорогомиловской заставы установлены огромные звезды "Город-герой Москва". Традиционно украсили флагами столичные мосты, в том числе Большой Москворецкий, Большой Каменный, Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский. На фасадах зданий на Кутузовском проспекте вывесили красные стяги", - рассказал Бирюков.
По его словам, на Лубянской площади появился целый ансамбль из флагов и 14-метровая "Звезда Победы", на Поклонной горе - декоративная стела из 16 экранов, на которых будут транслироваться портретные фотографии героев Великой Отечественной войны. Информационные стенды с архивными фото военного времени установили в парке Северного речного вокзала.
Он пояснил, что дополнительно для украшения Москвы к празднику ничего не закупалось. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение столицы. Все конструкции используются повторно, путем передекорированияи замены праздничных полотен.
Дорожная разметка в преддверии Парада Победы на Красной площади - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Временную разметку для репетиций и Парада Победы нанесли в центре Москвы
10 апреля, 12:56
 
Городское хозяйство МосквыМоскваКутузовский проспектПетр БирюковСеверный Речной вокзалДень ПобедыДень Победы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала