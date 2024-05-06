https://ria.ru/20240506/moskva-1944058526.html

В Москве ко Дню Победы установили декоративные элементы

В Москве ко Дню Победы установили декоративные элементы - РИА Новости, 06.05.2024

В Москве ко Дню Победы установили декоративные элементы

Более 4 тысяч декоративных элементов установили в столице ко Дню Победы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:13

2024-05-06T09:13

2024-05-06T09:13

городское хозяйство москвы

москва

кутузовский проспект

петр бирюков

северный речной вокзал

день победы

день победы — 2024

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 4 тысяч декоративных элементов установили в столице ко Дню Победы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "День Победы - один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву - на улицах установлено в общей сложности более 4 тысяч декоративных элементов. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный - цвет знамени Победы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на въездах в город установили тематические декоративные конструкции "С праздником 9 мая!" и "Город-герой Москва", у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях - флаговые композиции. "Возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной размещены декоративные конструкции "Звезда России" и "Салют Победы", перед Триумфальной аркой и на площади Дорогомиловской заставы установлены огромные звезды "Город-герой Москва". Традиционно украсили флагами столичные мосты, в том числе Большой Москворецкий, Большой Каменный, Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский. На фасадах зданий на Кутузовском проспекте вывесили красные стяги", - рассказал Бирюков. По его словам, на Лубянской площади появился целый ансамбль из флагов и 14-метровая "Звезда Победы", на Поклонной горе - декоративная стела из 16 экранов, на которых будут транслироваться портретные фотографии героев Великой Отечественной войны. Информационные стенды с архивными фото военного времени установили в парке Северного речного вокзала. Он пояснил, что дополнительно для украшения Москвы к празднику ничего не закупалось. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение столицы. Все конструкции используются повторно, путем передекорированияи замены праздничных полотен.

https://ria.ru/20240423/tsentr-1941655525.html

https://ria.ru/20240410/razmetka-1939065608.html

москва

кутузовский проспект

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, кутузовский проспект, петр бирюков, северный речной вокзал, день победы, день победы — 2024