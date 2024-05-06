https://ria.ru/20240506/moshenniki-1944043004.html
Эксперт назвала распространенные способы обмана при бронировании поездок
Эксперт назвала распространенные способы обмана при бронировании поездок - РИА Новости, 06.05.2024
Эксперт назвала распространенные способы обмана при бронировании поездок
Обман при бронировании отелей или поездок является самой серьезной проблемой во время отпусков, мошенники создают клоны сайтов отелей, продают билеты на... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T03:28
2024-05-06T03:28
2024-05-06T03:28
россия
алла храпунова
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Обман при бронировании отелей или поездок является самой серьезной проблемой во время отпусков, мошенники создают клоны сайтов отелей, продают билеты на выдуманные туры, оформляют туры от поддельных турагентств и во всех случаях просят 100% предоплату, рассказала РИА Новости куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. "Самой серьезной проблемой является обман при бронировании отелей или поездок: создаются клоны сайтов официальных отелей, сервисов бронирования; анонсируют продажи в уникальные места, которых не существует; продаются билеты на выдуманные экскурсионные туры; оформляется покупка туров от поддельных турагентств. Во всех случаях мошенники просят 100% предоплату", - сообщила Храпунова. Она рассказала о случае из практики платформы, когда по одному отелю создавалось до 10 сайтов-клонов, а сам отель не имел возможность быстро закрыть сторонние сайты, поскольку такого механизма в России нет. "При планировании поездок рекомендуем внимательно изучить страницы сайтов, содержание объявлений. Не торопиться, и, если при поиске выпадает несколько объявлений похожего характера, сравнить их, посмотреть внизу страниц реквизиты продавца", - советует эксперт. Кроме того, она отмечает, что при переводе средств надо тщательно просмотреть на какой счет, кому перечисляются деньги. "Ни в коем случае не допускать переводы на счета физических лиц и ИП. Не стесняйтесь задавать вопросы, просить рекомендации. Ведь в таких обманах, помимо потери денег, важным аспектом является испорченный отпуск и отдых – а это уже чрезвычайно важно для сохранения психологического здоровья на весь будущий год", - предупреждает Храпунова.
https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1908474619.html
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россия, алла храпунова
Эксперт назвала распространенные способы обмана при бронировании поездок
Эксперт Храпунова: мошенники создают клоны сайтов отелей и просят предоплату
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Обман при бронировании отелей или поездок является самой серьезной проблемой во время отпусков, мошенники создают клоны сайтов отелей, продают билеты на выдуманные туры, оформляют туры от поддельных турагентств и во всех случаях просят 100% предоплату, рассказала РИА Новости куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.
"Самой серьезной проблемой является обман при бронировании отелей или поездок: создаются клоны сайтов официальных отелей, сервисов бронирования; анонсируют продажи в уникальные места, которых не существует; продаются билеты на выдуманные экскурсионные туры; оформляется покупка туров от поддельных турагентств. Во всех случаях мошенники просят 100% предоплату", - сообщила Храпунова.
Она рассказала о случае из практики платформы, когда по одному отелю создавалось до 10 сайтов-клонов, а сам отель не имел возможность быстро закрыть сторонние сайты, поскольку такого механизма в России
нет.
"При планировании поездок рекомендуем внимательно изучить страницы сайтов, содержание объявлений. Не торопиться, и, если при поиске выпадает несколько объявлений похожего характера, сравнить их, посмотреть внизу страниц реквизиты продавца", - советует эксперт.
Кроме того, она отмечает, что при переводе средств надо тщательно просмотреть на какой счет, кому перечисляются деньги.
"Ни в коем случае не допускать переводы на счета физических лиц и ИП. Не стесняйтесь задавать вопросы, просить рекомендации. Ведь в таких обманах, помимо потери денег, важным аспектом является испорченный отпуск и отдых – а это уже чрезвычайно важно для сохранения психологического здоровья на весь будущий год", - предупреждает Храпунова.