Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредила о схеме мошенников, разработанной к 9 мая - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/moshenniki-1944040877.html
Эксперт предупредила о схеме мошенников, разработанной к 9 мая
Эксперт предупредила о схеме мошенников, разработанной к 9 мая - РИА Новости, 06.05.2024
Эксперт предупредила о схеме мошенников, разработанной к 9 мая
Мошенники могут обманывать пенсионеров, обещая денежные выплаты к 9 мая, рассказала РИА Новости куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T02:40
2024-05-06T02:40
общество
алла храпунова
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595245521_0:216:2956:1879_1920x0_80_0_0_fcc9fcf365449a2cfdca5c230d9da8e1.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мошенники могут обманывать пенсионеров, обещая денежные выплаты к 9 мая, рассказала РИА Новости куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. "В преддверии 9 мая самой распространенной легендой, как и в прошлые годы, выступили обещания праздничных выплат (от президента, от правительства, от глав регионов – суммы и источники разнятся при сохранении сути обмана). Конечно, большинство пенсионеров, живущих на пенсию, ищет и радуется любой финансовой поддержке", - сказала Храпунова. Она подчеркнула, что пенсионеры в большинстве случаев являются самой уязвимой категорией для уловок мошенников, что обусловлено воспитанием, привычками и доверием, которые сопровождали их в течение жизни, а легенды мошенников подстраиваются под психологию пожилых людей и эксплуатируют привычные им ценности. "Стоит отметить, что политика государства сейчас ориентирована на данную категорию жителей, разработано множество социальных мер поддержек, индексируются пенсии, выделяются дотации и льготы на различные виды оплат. Поэтому легенда мошенников о денежной выплате к празднику с большой вероятностью может вызвать доверие пенсионеров", - отметила Храпунова. По ее данным, уже сейчас есть истории, когда мошенники, обещая праздничную выплату, просили или же предварительную оплату услуг сопровождения (комиссии), налога, или же персональные данные (реквизиты банковских карт, удостоверений, социальной карты). Также Храпунова предупреждает, что можно ожидать и компрометации аккаунта "Госуслуг". "Как обычно, мы предостерегаем всех от безоговорочной веры в то, что говорят незнакомцы по телефону, кем бы они ни представлялись (часто мошенники называют себя представителями социальных служб)", - сказала Храпунова. Эксперт призывает самостоятельно проверить на официальных сайтах ведомств любые обещания, не переходить по ссылкам, которые могут прислать злоумышленники. "Также стоит помнить, что ни в коем случае выплаты не могут сопровождаться предварительным взысканием денег с получателей. И ни при каких условиях для получения выплаты нельзя сообщать код, от кого бы он ни пришел", - предупредила Храпунова.
https://ria.ru/20240121/mvd-1922643800.html
https://ria.ru/20240430/moshennichestvo-1943107277.html
https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595245521_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_f70dbd2130867b6086b2f2f1216f0c51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алла храпунова, день победы
Общество, Алла Храпунова, День Победы
Эксперт предупредила о схеме мошенников, разработанной к 9 мая

Эксперт Храпунова: мошенники могут обмануть пенсионеров, обещая выплаты к 9 мая

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди гуляют по набережной Ялты
Люди гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Люди гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мошенники могут обманывать пенсионеров, обещая денежные выплаты к 9 мая, рассказала РИА Новости куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.
«
"В преддверии 9 мая самой распространенной легендой, как и в прошлые годы, выступили обещания праздничных выплат (от президента, от правительства, от глав регионов – суммы и источники разнятся при сохранении сути обмана). Конечно, большинство пенсионеров, живущих на пенсию, ищет и радуется любой финансовой поддержке", - сказала Храпунова.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
В МВД предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей
21 января, 18:37
Она подчеркнула, что пенсионеры в большинстве случаев являются самой уязвимой категорией для уловок мошенников, что обусловлено воспитанием, привычками и доверием, которые сопровождали их в течение жизни, а легенды мошенников подстраиваются под психологию пожилых людей и эксплуатируют привычные им ценности.
"Стоит отметить, что политика государства сейчас ориентирована на данную категорию жителей, разработано множество социальных мер поддержек, индексируются пенсии, выделяются дотации и льготы на различные виды оплат. Поэтому легенда мошенников о денежной выплате к празднику с большой вероятностью может вызвать доверие пенсионеров", - отметила Храпунова.
По ее данным, уже сейчас есть истории, когда мошенники, обещая праздничную выплату, просили или же предварительную оплату услуг сопровождения (комиссии), налога, или же персональные данные (реквизиты банковских карт, удостоверений, социальной карты). Также Храпунова предупреждает, что можно ожидать и компрометации аккаунта "Госуслуг".
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в майские праздники
30 апреля, 08:29
"Как обычно, мы предостерегаем всех от безоговорочной веры в то, что говорят незнакомцы по телефону, кем бы они ни представлялись (часто мошенники называют себя представителями социальных служб)", - сказала Храпунова.
Эксперт призывает самостоятельно проверить на официальных сайтах ведомств любые обещания, не переходить по ссылкам, которые могут прислать злоумышленники.
"Также стоит помнить, что ни в коем случае выплаты не могут сопровождаться предварительным взысканием денег с получателей. И ни при каких условиях для получения выплаты нельзя сообщать код, от кого бы он ни пришел", - предупредила Храпунова.
Мужчина перед монитором компьютера - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами
9 марта, 03:29
 
ОбществоАлла ХрапуноваДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала