https://ria.ru/20240506/moshenniki-1944040877.html

Эксперт предупредила о схеме мошенников, разработанной к 9 мая

Эксперт предупредила о схеме мошенников, разработанной к 9 мая - РИА Новости, 06.05.2024

Эксперт предупредила о схеме мошенников, разработанной к 9 мая

Мошенники могут обманывать пенсионеров, обещая денежные выплаты к 9 мая, рассказала РИА Новости куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T02:40

2024-05-06T02:40

2024-05-06T02:40

общество

алла храпунова

день победы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мошенники могут обманывать пенсионеров, обещая денежные выплаты к 9 мая, рассказала РИА Новости куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. "В преддверии 9 мая самой распространенной легендой, как и в прошлые годы, выступили обещания праздничных выплат (от президента, от правительства, от глав регионов – суммы и источники разнятся при сохранении сути обмана). Конечно, большинство пенсионеров, живущих на пенсию, ищет и радуется любой финансовой поддержке", - сказала Храпунова. Она подчеркнула, что пенсионеры в большинстве случаев являются самой уязвимой категорией для уловок мошенников, что обусловлено воспитанием, привычками и доверием, которые сопровождали их в течение жизни, а легенды мошенников подстраиваются под психологию пожилых людей и эксплуатируют привычные им ценности. "Стоит отметить, что политика государства сейчас ориентирована на данную категорию жителей, разработано множество социальных мер поддержек, индексируются пенсии, выделяются дотации и льготы на различные виды оплат. Поэтому легенда мошенников о денежной выплате к празднику с большой вероятностью может вызвать доверие пенсионеров", - отметила Храпунова. По ее данным, уже сейчас есть истории, когда мошенники, обещая праздничную выплату, просили или же предварительную оплату услуг сопровождения (комиссии), налога, или же персональные данные (реквизиты банковских карт, удостоверений, социальной карты). Также Храпунова предупреждает, что можно ожидать и компрометации аккаунта "Госуслуг". "Как обычно, мы предостерегаем всех от безоговорочной веры в то, что говорят незнакомцы по телефону, кем бы они ни представлялись (часто мошенники называют себя представителями социальных служб)", - сказала Храпунова. Эксперт призывает самостоятельно проверить на официальных сайтах ведомств любые обещания, не переходить по ссылкам, которые могут прислать злоумышленники. "Также стоит помнить, что ни в коем случае выплаты не могут сопровождаться предварительным взысканием денег с получателей. И ни при каких условиях для получения выплаты нельзя сообщать код, от кого бы он ни пришел", - предупредила Храпунова.

https://ria.ru/20240121/mvd-1922643800.html

https://ria.ru/20240430/moshennichestvo-1943107277.html

https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html

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общество, алла храпунова, день победы