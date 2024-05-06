https://ria.ru/20240506/mobilizatsiya-1944069546.html

На Украине зафиксировали случаи мобилизации людей с отсрочкой

На Украине зафиксировали случаи мобилизации людей с отсрочкой - РИА Новости, 06.05.2024

На Украине зафиксировали случаи мобилизации людей с отсрочкой

На Украине зафиксированы случаи мобилизации граждан, имеющих отсрочку или бронь, заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:19

2024-05-06T10:19

2024-05-06T10:20

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. На Украине зафиксированы случаи мобилизации граждан, имеющих отсрочку или бронь, заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. "На Украине происходят случаи мобилизации людей с отсрочкой или бронью. Сейчас, когда мужчины с бронью и отсрочкой пошли массово обновлять свои учетные данные в преддверии вступления в силу закона о мобилизации, в некоторых случаях их все равно отправляют в "учебку", - приводит слова Костенко издание "Страна". По его словам, даже сотрудники оборонных предприятий, производящие вооружение для ВСУ, которые приходят обновить свои данные в военкомат, могут быть мобилизованы. "У него могут забрать телефон, провести ВВК, и он потом звонит уже, когда едет в учебный центр. Где-то вопросы также людей, у которых зрение минус восемь, а его просто к офтальмологу не допустили. Военком говорит, что был, а выясняется, что не был", - добавил Костенко. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240503/ukraina-1943763114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины