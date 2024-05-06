https://ria.ru/20240506/mo-1944157041.html

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 06.05.2024

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Российские средства ПВО около 14.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:01

2024-05-06T15:01

2024-05-06T15:06

белгородская область

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Шестого мая около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240506/kunnas-1944103067.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия