https://ria.ru/20240506/mishustin-1944068871.html

Белгородским предпринимателям окажут поддержку

Белгородским предпринимателям окажут поддержку - РИА Новости, 06.05.2024

Белгородским предпринимателям окажут поддержку

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей Белгородской области на поддержку организаций и индивидуальных... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:16

2024-05-06T10:16

2024-05-06T10:28

экономика

белгородская область

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей Белгородской области на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте кабмина."В Белгородскую область будет направлено 500 миллионов рублей на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Средства выделены из резервного фонда кабмина. С их помощью представители бизнеса смогут получить субсидии на частичную компенсацию расходов по отсроченным платежам за страховые взносы и налог на прибыль.Отсрочка по таким платежам была предоставлена организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в Белгородской области, в 2023 году. Право на эту меру поддержки получили предприятия, пострадавшие от украинских обстрелов, а также те представители бизнеса, которые работают в сфере потребительского рынка, если их доходы в 2023 году снизились более чем на 30% по сравнению с 2022 годом. Сроки платежей по страховым взносам и налогу на прибыль были перенесены на 1 год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение ещё 1 года (равными частями ежемесячно).В апреле правительство выделило более 2 миллиардов рублей на поддержку жителей, предпринимателей и промышленных предприятий Белгородской области. Всего на эти цели региону планируется направить более 6 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231020/podderzhka-1904015173.html

https://ria.ru/20240504/moskva-1943853032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белгородская область, михаил мишустин, россия