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Белгородским предпринимателям окажут поддержку - РИА Новости, 06.05.2024
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10:16 06.05.2024 (обновлено: 10:28 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/mishustin-1944068871.html
Белгородским предпринимателям окажут поддержку
Белгородским предпринимателям окажут поддержку - РИА Новости, 06.05.2024
Белгородским предпринимателям окажут поддержку
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей Белгородской области на поддержку организаций и индивидуальных... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:16
2024-05-06T10:28
экономика
белгородская область
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей Белгородской области на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте кабмина."В Белгородскую область будет направлено 500 миллионов рублей на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Средства выделены из резервного фонда кабмина. С их помощью представители бизнеса смогут получить субсидии на частичную компенсацию расходов по отсроченным платежам за страховые взносы и налог на прибыль.Отсрочка по таким платежам была предоставлена организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в Белгородской области, в 2023 году. Право на эту меру поддержки получили предприятия, пострадавшие от украинских обстрелов, а также те представители бизнеса, которые работают в сфере потребительского рынка, если их доходы в 2023 году снизились более чем на 30% по сравнению с 2022 годом. Сроки платежей по страховым взносам и налогу на прибыль были перенесены на 1 год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение ещё 1 года (равными частями ежемесячно).В апреле правительство выделило более 2 миллиардов рублей на поддержку жителей, предпринимателей и промышленных предприятий Белгородской области. Всего на эти цели региону планируется направить более 6 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20231020/podderzhka-1904015173.html
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экономика, белгородская область, михаил мишустин, россия
Экономика, Белгородская область, Михаил Мишустин, Россия
Белгородским предпринимателям окажут поддержку

Мишустин выделил 500 миллионов рублей на поддержку белгородских предпринимателей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей Белгородской области на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
"В Белгородскую область будет направлено 500 миллионов рублей на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Средства выделены из резервного фонда кабмина. С их помощью представители бизнеса смогут получить субсидии на частичную компенсацию расходов по отсроченным платежам за страховые взносы и налог на прибыль.
Отсрочка по таким платежам была предоставлена организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в Белгородской области, в 2023 году. Право на эту меру поддержки получили предприятия, пострадавшие от украинских обстрелов, а также те представители бизнеса, которые работают в сфере потребительского рынка, если их доходы в 2023 году снизились более чем на 30% по сравнению с 2022 годом. Сроки платежей по страховым взносам и налогу на прибыль были перенесены на 1 год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение ещё 1 года (равными частями ежемесячно).
В апреле правительство выделило более 2 миллиардов рублей на поддержку жителей, предпринимателей и промышленных предприятий Белгородской области. Всего на эти цели региону планируется направить более 6 миллиардов рублей.
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