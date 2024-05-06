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Миронов предложил приравнять военных корреспондентов к участникам СВО - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/mironov-1944072306.html
Миронов предложил приравнять военных корреспондентов к участникам СВО
Миронов предложил приравнять военных корреспондентов к участникам СВО - РИА Новости, 06.05.2024
Миронов предложил приравнять военных корреспондентов к участникам СВО
Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил министру обороны Сергею Шойгу предоставить военным корреспондентам такие же льготы, как участникам специальной военной... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:30
2024-05-06T10:30
специальная военная операция на украине
россия
сергей миронов
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил министру обороны Сергею Шойгу предоставить военным корреспондентам такие же льготы, как участникам специальной военной операции, соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть возможность приравнять по статусу специальных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции, погибших или получивших ранения, а также членов их семей к погибшим или раненым участникам специальной военной операции, распространить на них и членов их семей предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежные выплаты", - следует из текста обращения. Миронов отметил, что с начала СВО корреспонденты, находящиеся на фронте, выполняют важнейшую задачу по освещению специальной военной операции, нередко сами выступают в качестве добровольцев. "Благодаря их самоотверженной работе Россия успешно противостоит информационной войне, развязанной против нас коллективным Западом", - подчеркнул парламентарий. Миронов заявил журналистам, что российские военкорры работают с постоянным риском для жизни, среди них есть погибшие и раненые, они становятся объектами целенаправленной атаки ВСУ, но сегодня у журналистов на передовой нет никакой социальной защиты. "Я убеждён, что люди, которые доносят правду, должны получать особую поддержку со стороны государства, и именно об этом наше обращение, направленное в министерство обороны", - подчеркнул лидер эсэров.
https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931706864.html
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россия, сергей миронов, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Миронов, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Миронов предложил приравнять военных корреспондентов к участникам СВО

Миронов предложил предоставить военкоррам такие же льготы, как участникам СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил министру обороны Сергею Шойгу предоставить военным корреспондентам такие же льготы, как участникам специальной военной операции, соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Прошу Вас рассмотреть возможность приравнять по статусу специальных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции, погибших или получивших ранения, а также членов их семей к погибшим или раненым участникам специальной военной операции, распространить на них и членов их семей предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежные выплаты", - следует из текста обращения.
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Миронов отметил, что с начала СВО корреспонденты, находящиеся на фронте, выполняют важнейшую задачу по освещению специальной военной операции, нередко сами выступают в качестве добровольцев.
"Благодаря их самоотверженной работе Россия успешно противостоит информационной войне, развязанной против нас коллективным Западом", - подчеркнул парламентарий.
Миронов заявил журналистам, что российские военкорры работают с постоянным риском для жизни, среди них есть погибшие и раненые, они становятся объектами целенаправленной атаки ВСУ, но сегодня у журналистов на передовой нет никакой социальной защиты.
"Я убеждён, что люди, которые доносят правду, должны получать особую поддержку со стороны государства, и именно об этом наше обращение, направленное в министерство обороны", - подчеркнул лидер эсэров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей МироновСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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