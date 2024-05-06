https://ria.ru/20240506/mironov-1944072306.html

Миронов предложил приравнять военных корреспондентов к участникам СВО

Миронов предложил приравнять военных корреспондентов к участникам СВО - РИА Новости, 06.05.2024

Миронов предложил приравнять военных корреспондентов к участникам СВО

Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил министру обороны Сергею Шойгу предоставить военным корреспондентам такие же льготы, как участникам специальной военной... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:30

2024-05-06T10:30

2024-05-06T10:30

специальная военная операция на украине

россия

сергей миронов

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_d35f72cf593306a43f163fe735a3fca9.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил министру обороны Сергею Шойгу предоставить военным корреспондентам такие же льготы, как участникам специальной военной операции, соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть возможность приравнять по статусу специальных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции, погибших или получивших ранения, а также членов их семей к погибшим или раненым участникам специальной военной операции, распространить на них и членов их семей предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежные выплаты", - следует из текста обращения. Миронов отметил, что с начала СВО корреспонденты, находящиеся на фронте, выполняют важнейшую задачу по освещению специальной военной операции, нередко сами выступают в качестве добровольцев. "Благодаря их самоотверженной работе Россия успешно противостоит информационной войне, развязанной против нас коллективным Западом", - подчеркнул парламентарий. Миронов заявил журналистам, что российские военкорры работают с постоянным риском для жизни, среди них есть погибшие и раненые, они становятся объектами целенаправленной атаки ВСУ, но сегодня у журналистов на передовой нет никакой социальной защиты. "Я убеждён, что люди, которые доносят правду, должны получать особую поддержку со стороны государства, и именно об этом наше обращение, направленное в министерство обороны", - подчеркнул лидер эсэров.

https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931706864.html

https://ria.ru/20231102/mironov-1906953766.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей миронов, сергей шойгу, вооруженные силы украины