https://ria.ru/20240506/minzdrav-1944082850.html

В Минздраве уточнили число пострадавших при атаке дронов под Белгородом

В Минздраве уточнили число пострадавших при атаке дронов под Белгородом - РИА Новости, 06.05.2024

В Минздраве уточнили число пострадавших при атаке дронов под Белгородом

В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области 40 человек получили ранения, среди них трое детей, 30 госпитализированы, сообщил помощник министра... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:18

2024-05-06T11:18

2024-05-06T15:31

белгород

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области 40 человек получили ранения, среди них трое детей, 30 госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 40 человек получил ранения, среди них трое детей. 30 из них, в том числе дети, госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно. К сожалению, 6 человек погибли на месте", - сказал Кузнецов журналистам.Он добавил, что министр здравоохранении России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим."Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко", - сказал Кузнецов журналистам.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские дроны в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. В компании сообщили, что имеется информация о семи погибших сотрудниках.

https://ria.ru/20240504/obstrel-1943906425.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия