https://ria.ru/20240506/minoborony-1944263800.html
Над Белгородской областью сбили еще два украинских дрона
Над Белгородской областью сбили еще два украинских дрона - РИА Новости, 06.05.2024
Над Белгородской областью сбили еще два украинских дрона
Российские средства ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T22:48
2024-05-06T22:48
2024-05-06T22:48
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "С 20.10 до 22.00 мск 6 мая пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили еще два украинских дрона
Минобороны: ПВО уничтожила еще два украинских БПЛА над Белгородской областью