https://ria.ru/20240506/minoborony-1944263800.html

Над Белгородской областью сбили еще два украинских дрона

Над Белгородской областью сбили еще два украинских дрона - РИА Новости, 06.05.2024

Над Белгородской областью сбили еще два украинских дрона

Российские средства ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T22:48

2024-05-06T22:48

2024-05-06T22:48

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "С 20.10 до 22.00 мск 6 мая пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240506/udar-1944260398.html

белгородская область

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безопасность, белгородская область, россия