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Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских БПЛА
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 06.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских БПЛА
Российские средства ПВО около 15.20 мск уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:44
2024-05-06T16:44
2024-05-06T16:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 15.20 мск уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Шестого мая около 15.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских БПЛА
Минобороны: ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА над Белгородской областью