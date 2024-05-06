https://ria.ru/20240506/minoborony-1944200211.html

Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских БПЛА

Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 06.05.2024

Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских БПЛА

Российские средства ПВО около 15.20 мск уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:44

2024-05-06T16:44

2024-05-06T16:45

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 15.20 мск уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Шестого мая около 15.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240506/gladkov-1944164737.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия