https://ria.ru/20240506/minoborony-1944127422.html
Военные группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам
Военные группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам - РИА Новости, 06.05.2024
Военные группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам
Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам, потери противника составили до 275 солдат, сообщило в понедельник... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:36
2024-05-06T13:36
2024-05-06T13:36
специальная военная операция на украине
россия
сша
константиновка
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587370_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_c73a55cdf22a07b55d62c75ec324eca3.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам, потери противника составили до 275 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 59-й мотопехотной, 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка и Спорное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей", - добавили в МО РФ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, три 155-миллиметровые гаубицы М777, 105-миллиметровое орудие М119, все - производства США. Также были поражены две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 122-миллиметровая гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943970990.html
https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943462134.html
россия
сша
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587370_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_76f60c7f0ed90aa79404489d14f07212.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, константиновка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военные группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам
Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 275 военных ВСУ