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Военные группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам - РИА Новости, 06.05.2024
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https://ria.ru/20240506/minoborony-1944127422.html
Военные группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам
Военные группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам - РИА Новости, 06.05.2024
Военные группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам
Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам, потери противника составили до 275 солдат, сообщило в понедельник... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:36
2024-05-06T13:36
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам, потери противника составили до 275 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 59-й мотопехотной, 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка и Спорное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей", - добавили в МО РФ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, три 155-миллиметровые гаубицы М777, 105-миллиметровое орудие М119, все - производства США. Также были поражены две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 122-миллиметровая гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943970990.html
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россия, сша, константиновка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военные группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам

Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 275 военных ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам, потери противника составили до 275 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 59-й мотопехотной, 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка и Спорное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей", - добавили в МО РФ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, три 155-миллиметровые гаубицы М777, 105-миллиметровое орудие М119, все - производства США.
Также были поражены две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 122-миллиметровая гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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