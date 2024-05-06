https://ria.ru/20240506/minoborony-1944127422.html

Военные группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам

Военные группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам - РИА Новости, 06.05.2024

Военные группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам

Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам, потери противника составили до 275 солдат, сообщило в понедельник... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:36

2024-05-06T13:36

2024-05-06T13:36

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константиновка

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам, потери противника составили до 275 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 59-й мотопехотной, 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка и Спорное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей", - добавили в МО РФ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, три 155-миллиметровые гаубицы М777, 105-миллиметровое орудие М119, все - производства США. Также были поражены две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 122-миллиметровая гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943970990.html

https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943462134.html

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сша

константиновка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, константиновка, вооруженные силы украины, безопасность