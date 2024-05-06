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ВС России проведут учения по подготовке и применению нестратегического ЯО - РИА Новости, 06.05.2024
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10:04 06.05.2024 (обновлено: 15:13 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/minoborony-1944066539.html
ВС России проведут учения по подготовке и применению нестратегического ЯО
ВС России проведут учения по подготовке и применению нестратегического ЯО - РИА Новости, 06.05.2024
ВС России проведут учения по подготовке и применению нестратегического ЯО
Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:04
2024-05-06T15:13
безопасность
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны."В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению &lt;...&gt; учения с ракетными соединениями Южного военного округа", — говорится в пресс-релизе.Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.Цель учений — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия реагировать и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства.Отмечается, что это также ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.На минувшей неделе европейские политики сделали громкие заявления по поводу украинского конфликта. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией.Москва в 2023 году разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии с сохранением над ним полного контроля. Этот шаг вызвал шквал критики на Западе. При этом там не упоминают об американской программе Nuclear Sharing, которая позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. Так, в Европе и Турции находится 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. О своем желании разместить американское ядерное оружие на своей территории регулярно говорят в Польше.В середине марта Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны.
https://ria.ru/20230308/arsenal-1856643956.html
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944032121.html
https://ria.ru/20240505/goncharenko-1943930802.html
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безопасность
Безопасность
ВС России проведут учения по подготовке и применению нестратегического ЯО

Минобороны: началась подготовка к учениям с соединениями ЮВО, а также силами ВМФ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРазвертывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны.
"В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению <...> учения с ракетными соединениями Южного военного округа", — говорится в пресс-релизе.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
Американская разведка оценила российский ядерный арсенал
8 марта 2023, 23:02
Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.
Цель учений — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия реагировать и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства.
Отмечается, что это также ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия"
5 мая, 23:36
На минувшей неделе европейские политики сделали громкие заявления по поводу украинского конфликта. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией.
Французский военнослужащий на основном боевом танке Леклерк во время учений - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В Раде не исключили запроса об отправке европейских войск
5 мая, 07:11
Москва в 2023 году разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии с сохранением над ним полного контроля. Этот шаг вызвал шквал критики на Западе. При этом там не упоминают об американской программе Nuclear Sharing, которая позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. Так, в Европе и Турции находится 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. О своем желании разместить американское ядерное оружие на своей территории регулярно говорят в Польше.
В середине марта Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
США не нашли признаков подготовки России применить ядерное оружие
13 марта, 22:30
 
Безопасность
 
 
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