ВС России проведут учения по подготовке и применению нестратегического ЯО
Минобороны: началась подготовка к учениям с соединениями ЮВО, а также силами ВМФ
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРазвертывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны.
"В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению <...> учения с ракетными соединениями Южного военного округа", — говорится в пресс-релизе.
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Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.
Цель учений — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия реагировать и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства.
Отмечается, что это также ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.
На минувшей неделе европейские политики сделали громкие заявления по поводу украинского конфликта. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией.
Москва в 2023 году разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии с сохранением над ним полного контроля. Этот шаг вызвал шквал критики на Западе. При этом там не упоминают об американской программе Nuclear Sharing, которая позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. Так, в Европе и Турции находится 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. О своем желании разместить американское ядерное оружие на своей территории регулярно говорят в Польше.
В середине марта Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны.