https://ria.ru/20240506/minoborony-1944066539.html

ВС России проведут учения по подготовке и применению нестратегического ЯО

ВС России проведут учения по подготовке и применению нестратегического ЯО - РИА Новости, 06.05.2024

ВС России проведут учения по подготовке и применению нестратегического ЯО

Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:04

2024-05-06T10:04

2024-05-06T15:13

безопасность

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны."В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению <...> учения с ракетными соединениями Южного военного округа", — говорится в пресс-релизе.Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.Цель учений — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия реагировать и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства.Отмечается, что это также ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.На минувшей неделе европейские политики сделали громкие заявления по поводу украинского конфликта. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией.Москва в 2023 году разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии с сохранением над ним полного контроля. Этот шаг вызвал шквал критики на Западе. При этом там не упоминают об американской программе Nuclear Sharing, которая позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. Так, в Европе и Турции находится 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. О своем желании разместить американское ядерное оружие на своей территории регулярно говорят в Польше.В середине марта Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность