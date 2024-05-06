https://ria.ru/20240506/ministr-1944144845.html

В Австрии активисты попытались облить министра жидкостью, похожей на кровь

В Австрии активисты попытались облить министра жидкостью, похожей на кровь - РИА Новости, 06.05.2024

В Австрии активисты попытались облить министра жидкостью, похожей на кровь

Активисты попытались облить министра по вопросам Европейского союза и конституции Австрии Каролину Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь, сообщает австрийский... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:35

2024-05-06T14:35

2024-05-06T14:44

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ВЕНА, 6 мая - РИА Новости. Активисты попытались облить министра по вопросам Европейского союза и конституции Австрии Каролину Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь, сообщает австрийский телеканал OE24. "Министру удалось увернуться, и фальшивая кровь ее не затронула…, она потрясена", - прокомментировал телеканалу сотрудник министра. Уточняется, что инцидент произошел в понедельник в Вене перед зданием Академии наук, куда министр прибыла для участия в конференции по антисемитизму. Активист попытался облить красной краской Эдтштадлер и других участников конференции. Булыжное покрытие у академии пропиталось жидкостью, похожей на кровь, поясняет телеканал. Сама Эдтштадлер поблагодарила венскую полицию "за быстрое и профессиональное вмешательство", а также сотрудников, находившихся на мероприятии, которые также немедленно отреагировали. "Позорно, что конференция в Австрии, посвященная международному взаимодействию в борьбе с антисемитизмом, больше не может проводиться без охраны полиции", - сказала министр. Она указала на то, что на прошлой неделе были разгромлены еврейские магазины. "Сегодня напали на участников конференции по антисемитизму - ненависть к евреям в Австрии демонстрирует свое уродливое лицо средь бела дня. Но будьте уверены: мы не станем с этим не мириться", - сказала она.

https://ria.ru/20240505/pokushenie-1943973513.html

https://ria.ru/20240418/zhurnalisty-1940863136.html

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в мире, австрия, вена