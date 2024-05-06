В Австрии активисты попытались облить министра жидкостью, похожей на кровь
В Вене активисты пытались облить министра Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь
© Фото : соцсетиАктивисты попытались облить министра по вопросам Европейского союза и конституции Австрии Каролину Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь
© Фото : соцсети
Активисты попытались облить министра по вопросам Европейского союза и конституции Австрии Каролину Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь
ВЕНА, 6 мая - РИА Новости. Активисты попытались облить министра по вопросам Европейского союза и конституции Австрии Каролину Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь, сообщает австрийский телеканал OE24.
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"Министру удалось увернуться, и фальшивая кровь ее не затронула…, она потрясена", - прокомментировал телеканалу сотрудник министра.
Уточняется, что инцидент произошел в понедельник в Вене перед зданием Академии наук, куда министр прибыла для участия в конференции по антисемитизму. Активист попытался облить красной краской Эдтштадлер и других участников конференции. Булыжное покрытие у академии пропиталось жидкостью, похожей на кровь, поясняет телеканал.
Сама Эдтштадлер поблагодарила венскую полицию "за быстрое и профессиональное вмешательство", а также сотрудников, находившихся на мероприятии, которые также немедленно отреагировали. "Позорно, что конференция в Австрии, посвященная международному взаимодействию в борьбе с антисемитизмом, больше не может проводиться без охраны полиции", - сказала министр.
Она указала на то, что на прошлой неделе были разгромлены еврейские магазины. "Сегодня напали на участников конференции по антисемитизму - ненависть к евреям в Австрии демонстрирует свое уродливое лицо средь бела дня. Но будьте уверены: мы не станем с этим не мириться", - сказала она.