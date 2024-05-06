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В Австрии активисты попытались облить министра жидкостью, похожей на кровь - РИА Новости, 06.05.2024
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14:35 06.05.2024 (обновлено: 14:44 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/ministr-1944144845.html
В Австрии активисты попытались облить министра жидкостью, похожей на кровь
В Австрии активисты попытались облить министра жидкостью, похожей на кровь - РИА Новости, 06.05.2024
В Австрии активисты попытались облить министра жидкостью, похожей на кровь
Активисты попытались облить министра по вопросам Европейского союза и конституции Австрии Каролину Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь, сообщает австрийский... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:35
2024-05-06T14:44
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ВЕНА, 6 мая - РИА Новости. Активисты попытались облить министра по вопросам Европейского союза и конституции Австрии Каролину Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь, сообщает австрийский телеканал OE24. "Министру удалось увернуться, и фальшивая кровь ее не затронула…, она потрясена", - прокомментировал телеканалу сотрудник министра. Уточняется, что инцидент произошел в понедельник в Вене перед зданием Академии наук, куда министр прибыла для участия в конференции по антисемитизму. Активист попытался облить красной краской Эдтштадлер и других участников конференции. Булыжное покрытие у академии пропиталось жидкостью, похожей на кровь, поясняет телеканал. Сама Эдтштадлер поблагодарила венскую полицию "за быстрое и профессиональное вмешательство", а также сотрудников, находившихся на мероприятии, которые также немедленно отреагировали. "Позорно, что конференция в Австрии, посвященная международному взаимодействию в борьбе с антисемитизмом, больше не может проводиться без охраны полиции", - сказала министр. Она указала на то, что на прошлой неделе были разгромлены еврейские магазины. "Сегодня напали на участников конференции по антисемитизму - ненависть к евреям в Австрии демонстрирует свое уродливое лицо средь бела дня. Но будьте уверены: мы не станем с этим не мириться", - сказала она.
https://ria.ru/20240505/pokushenie-1943973513.html
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в мире, австрия, вена
В мире, Австрия, Вена
В Австрии активисты попытались облить министра жидкостью, похожей на кровь

В Вене активисты пытались облить министра Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь

© Фото : соцсетиАктивисты попытались облить министра по вопросам Европейского союза и конституции Австрии Каролину Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь
Активисты попытались облить министра по вопросам Европейского союза и конституции Австрии Каролину Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : соцсети
Активисты попытались облить министра по вопросам Европейского союза и конституции Австрии Каролину Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь
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ВЕНА, 6 мая - РИА Новости. Активисты попытались облить министра по вопросам Европейского союза и конституции Австрии Каролину Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь, сообщает австрийский телеканал OE24.
«
"Министру удалось увернуться, и фальшивая кровь ее не затронула…, она потрясена", - прокомментировал телеканалу сотрудник министра.
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Уточняется, что инцидент произошел в понедельник в Вене перед зданием Академии наук, куда министр прибыла для участия в конференции по антисемитизму. Активист попытался облить красной краской Эдтштадлер и других участников конференции. Булыжное покрытие у академии пропиталось жидкостью, похожей на кровь, поясняет телеканал.
Сама Эдтштадлер поблагодарила венскую полицию "за быстрое и профессиональное вмешательство", а также сотрудников, находившихся на мероприятии, которые также немедленно отреагировали. "Позорно, что конференция в Австрии, посвященная международному взаимодействию в борьбе с антисемитизмом, больше не может проводиться без охраны полиции", - сказала министр.
Она указала на то, что на прошлой неделе были разгромлены еврейские магазины. "Сегодня напали на участников конференции по антисемитизму - ненависть к евреям в Австрии демонстрирует свое уродливое лицо средь бела дня. Но будьте уверены: мы не станем с этим не мириться", - сказала она.
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