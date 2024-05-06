https://ria.ru/20240506/mikrozaymy-1944190958.html

В Магаданской области 27 субъектов МСП воспользовались льготным микрозаймом

В Магаданской области 27 субъектов МСП воспользовались льготным микрозаймом - РИА Новости, 06.05.2024

В Магаданской области 27 субъектов МСП воспользовались льготным микрозаймом

С начала действия программы микрофинансирования "Универсальный" 27 субъектов МСП Магаданской области успели воспользоваться льготными условиями, сообщает... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:33

2024-05-06T16:33

2024-05-06T16:33

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. С начала действия программы микрофинансирования "Универсальный" 27 субъектов МСП Магаданской области успели воспользоваться льготными условиями, сообщает пресс-служба правительства региона. Данная программа действует в АНО "МКК Магаданской области" для содействия субъектам МСП в вопросах развития их бизнеса. Она разработана для тех предпринимателей, которые осуществляют деятельность и имеют выручку более шести месяцев. Выдается сумма микрозайма до трех миллионов рублей под 6-13% годовых сроком на 36 месяцев. С начала действия этой программы 27 субъектов МСП успели воспользоваться льготными условиями микрофинансирования. Поддержка МСП оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20240506/studiya-1944180660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , магаданская область