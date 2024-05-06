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В Магаданской области 27 субъектов МСП воспользовались льготным микрозаймом - РИА Новости, 06.05.2024
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16:33 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/mikrozaymy-1944190958.html
В Магаданской области 27 субъектов МСП воспользовались льготным микрозаймом
В Магаданской области 27 субъектов МСП воспользовались льготным микрозаймом - РИА Новости, 06.05.2024
В Магаданской области 27 субъектов МСП воспользовались льготным микрозаймом
С начала действия программы микрофинансирования "Универсальный" 27 субъектов МСП Магаданской области успели воспользоваться льготными условиями, сообщает... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:33
2024-05-06T16:33
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. С начала действия программы микрофинансирования "Универсальный" 27 субъектов МСП Магаданской области успели воспользоваться льготными условиями, сообщает пресс-служба правительства региона. Данная программа действует в АНО "МКК Магаданской области" для содействия субъектам МСП в вопросах развития их бизнеса. Она разработана для тех предпринимателей, которые осуществляют деятельность и имеют выручку более шести месяцев. Выдается сумма микрозайма до трех миллионов рублей под 6-13% годовых сроком на 36 месяцев. С начала действия этой программы 27 субъектов МСП успели воспользоваться льготными условиями микрофинансирования. Поддержка МСП оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , магаданская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Магаданская область

В Магаданской области 27 субъектов МСП воспользовались льготным микрозаймом

© iStock.com / Liubomyr VoronaМужчина делает подсчеты на калькуляторе
Мужчина делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Мужчина делает подсчеты на калькуляторе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. С начала действия программы микрофинансирования "Универсальный" 27 субъектов МСП Магаданской области успели воспользоваться льготными условиями, сообщает пресс-служба правительства региона.
Данная программа действует в АНО "МКК Магаданской области" для содействия субъектам МСП в вопросах развития их бизнеса. Она разработана для тех предпринимателей, которые осуществляют деятельность и имеют выручку более шести месяцев.
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Выдается сумма микрозайма до трех миллионов рублей под 6-13% годовых сроком на 36 месяцев.
С начала действия этой программы 27 субъектов МСП успели воспользоваться льготными условиями микрофинансирования.
Поддержка МСП оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
 
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