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Липецкие власти запретили мигрантам работать в такси и сфере логистики
Липецкие власти запретили мигрантам работать в такси и сфере логистики - РИА Новости, 06.05.2024
Липецкие власти запретили мигрантам работать в такси и сфере логистики
Липецкие власти запретят мигрантам работать в такси и сфере логистики, сообщили в правительстве региона в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:29
2024-05-06T13:29
2024-05-06T13:52
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ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Липецкие власти запретят мигрантам работать в такси и сфере логистики, сообщили в правительстве региона в Telegram-канале. "Принято решение о запрете привлечения иностранных работников по патенту по нескольким направлениям, в том числе в такси и логистике. Соответствующий документ сейчас проходит все необходимые процедуры", — говорится в Telegram-канале правительства Липецкой области. Решение принято в понедельник на заседании оперативного штаба. В правительстве Липецкой области объяснили, что новый запрет сделает рынок труда в этих сферах более безопасным и увеличит количество вакансий для граждан России. Кроме того, власти не исключили, что в дальнейшем ограничения для мигрантов могут быть приняты и в других отраслях.
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липецкая область, россия, общество
Липецкая область, Россия, Общество
Липецкие власти запретили мигрантам работать в такси и сфере логистики
Правительство Липецкой области запретило мигрантам работать в такси и логистике