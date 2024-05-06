https://ria.ru/20240506/makron-1944245353.html

Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона

Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона - РИА Новости, 06.05.2024

Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале задалась вопросом, в каком состоянии находится президент Франции Эммануэль Макрон,... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:55

2024-05-06T19:55

2024-05-06T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале задалась вопросом, в каком состоянии находится президент Франции Эммануэль Макрон, который заявляет, что Франция не воюет с Россией, на фоне своих предыдущих слов о возможности отправки войск на Украину. Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже отметил, что Париж не находится в войне "ни с Россией, ни с российским народом". "В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?" - написала Захарова. Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240506/peskov-1944097935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)