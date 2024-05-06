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Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:55 06.05.2024 (обновлено: 19:56 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/makron-1944245353.html
Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона
Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона - РИА Новости, 06.05.2024
Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале задалась вопросом, в каком состоянии находится президент Франции Эммануэль Макрон,... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:55
2024-05-06T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале задалась вопросом, в каком состоянии находится президент Франции Эммануэль Макрон, который заявляет, что Франция не воюет с Россией, на фоне своих предыдущих слов о возможности отправки войск на Украину. Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже отметил, что Париж не находится в войне "ни с Россией, ни с российским народом". "В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?" - написала Захарова. Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240506/peskov-1944097935.html
украина
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона

Захарова задала вопрос о состоянии Макрона его из-за противоречивых заявлений

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале задалась вопросом, в каком состоянии находится президент Франции Эммануэль Макрон, который заявляет, что Франция не воюет с Россией, на фоне своих предыдущих слов о возможности отправки войск на Украину.
Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже отметил, что Париж не находится в войне "ни с Россией, ни с российским народом".
"В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?" - написала Захарова.
Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В Кремле оценили сообщения о якобы отправке Францией солдат на Украину
Вчера, 11:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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