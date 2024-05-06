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В столице Ливана состоялось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 06.05.2024
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15:54 06.05.2024 (обновлено: 22:04 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/livan-1944178671.html
В столице Ливана состоялось шествие "Бессмертного полка"
В столице Ливана состоялось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 06.05.2024
В столице Ливана состоялось шествие "Бессмертного полка"
На центральных улицах Бейрута состоялось ежегодное шествие "Бессмертного полка", в очередной раз объединившее проживающих в Ливане российских соотечественников, РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:54
2024-05-06T22:04
в мире
ливан
акция "бессмертный полк"
александр рудаков (посол россии в ливане )
бейрут
день победы
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БЕЙРУТ, 6 мая - РИА Новости. На центральных улицах Бейрута состоялось ежегодное шествие "Бессмертного полка", в очередной раз объединившее проживающих в Ливане российских соотечественников, передает корреспондент РИА Новости.Шествие, организованное российскими соотечественниками при поддержке посольства РФ и Русского Дома в Бейруте, началось перед церковью Иоанна Крестителя и прошло в направлении Русского Дома, расположенного в районе Вердан в центре ливанской столицы."Годовщина Победы над нацизмом - это бессмертное воспоминание, которое необходимо навсегда восстановить... потому что история повторяется, а неонацисты пытаются дестабилизировать безопасность", - сказал РИА Новости представитель российской диаспоры в Ливане Ахмед.Участники скандировали патриотические лозунги, несли российские флаги и украшенные георгиевскими ленточками портреты своих дедов и отцов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Как отметил корреспондент РИА Новости, в шествии также приняли активное участие ливанские граждане, которые пришли выразить свою поддержку России."Победа над нацизмом, которую одержали деды 79 лет назад, будет вновь одержана внуками в 2024 году во всем мире", - выразил уверенность в разговоре с РИА Новости президент Ассоциации выпускников вузов СССР и РФ в Ливане Тони Маалуф.После шествия его участники собрались перед Русским Домом, где посол России в Ливане Александр Рудаков произнес речь о важности Дня Победы и необходимости хранить память о подвигах предков, принесших жертвы во имя свободы народов России и всего мира. Дипломат также подчеркнул особую важность памяти о Победе на фоне нападок объединенной Европы в адрес России."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20240506/bashnya-1944166977.html
https://ria.ru/20240506/aktsiya-1944152353.html
https://ria.ru/20240506/bessmertnyypolk-1944094374.html
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"Бессмертный полк" в Бейруте
"Бессмертный полк" прошел по улицам столицы Ливана Бейрута.
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в мире, ливан, акция "бессмертный полк", александр рудаков (посол россии в ливане ), бейрут, день победы, день победы — 2024
В мире, Ливан, Акция "Бессмертный полк", Александр Рудаков (посол России в Ливане ), Бейрут, День Победы, День Победы — 2024
В столице Ливана состоялось шествие "Бессмертного полка"

В Бейруте состоялось шествие "Бессмертного полка"

Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 6 мая - РИА Новости. На центральных улицах Бейрута состоялось ежегодное шествие "Бессмертного полка", в очередной раз объединившее проживающих в Ливане российских соотечественников, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие, организованное российскими соотечественниками при поддержке посольства РФ и Русского Дома в Бейруте, началось перед церковью Иоанна Крестителя и прошло в направлении Русского Дома, расположенного в районе Вердан в центре ливанской столицы.
Вид на Останкинскую телебашню в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Останкинская телебашня покажет ролик в поддержку акции "Бессмертный полк"
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"Годовщина Победы над нацизмом - это бессмертное воспоминание, которое необходимо навсегда восстановить... потому что история повторяется, а неонацисты пытаются дестабилизировать безопасность", - сказал РИА Новости представитель российской диаспоры в Ливане Ахмед.
Участники скандировали патриотические лозунги, несли российские флаги и украшенные георгиевскими ленточками портреты своих дедов и отцов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Как отметил корреспондент РИА Новости, в шествии также приняли активное участие ливанские граждане, которые пришли выразить свою поддержку России.
Акция Бессмертный полк стартовала на уличных экранах в Якутии - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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Вчера, 14:52
"Победа над нацизмом, которую одержали деды 79 лет назад, будет вновь одержана внуками в 2024 году во всем мире", - выразил уверенность в разговоре с РИА Новости президент Ассоциации выпускников вузов СССР и РФ в Ливане Тони Маалуф.
После шествия его участники собрались перед Русским Домом, где посол России в Ливане Александр Рудаков произнес речь о важности Дня Победы и необходимости хранить память о подвигах предков, принесших жертвы во имя свободы народов России и всего мира. Дипломат также подчеркнул особую важность памяти о Победе на фоне нападок объединенной Европы в адрес России.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Шествие Бессмертного полка в Сеуле. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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В миреЛиванАкция "Бессмертный полк"Александр Рудаков (посол России в Ливане )БейрутДень ПобедыДень Победы — 2024
 
 
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