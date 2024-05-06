https://ria.ru/20240506/livan-1944178671.html

В столице Ливана состоялось шествие "Бессмертного полка"

В столице Ливана состоялось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 06.05.2024

В столице Ливана состоялось шествие "Бессмертного полка"

На центральных улицах Бейрута состоялось ежегодное шествие "Бессмертного полка", в очередной раз объединившее проживающих в Ливане российских соотечественников, РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:54

2024-05-06T15:54

2024-05-06T22:04

в мире

ливан

акция "бессмертный полк"

александр рудаков (посол россии в ливане )

бейрут

день победы

день победы — 2024

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БЕЙРУТ, 6 мая - РИА Новости. На центральных улицах Бейрута состоялось ежегодное шествие "Бессмертного полка", в очередной раз объединившее проживающих в Ливане российских соотечественников, передает корреспондент РИА Новости.Шествие, организованное российскими соотечественниками при поддержке посольства РФ и Русского Дома в Бейруте, началось перед церковью Иоанна Крестителя и прошло в направлении Русского Дома, расположенного в районе Вердан в центре ливанской столицы."Годовщина Победы над нацизмом - это бессмертное воспоминание, которое необходимо навсегда восстановить... потому что история повторяется, а неонацисты пытаются дестабилизировать безопасность", - сказал РИА Новости представитель российской диаспоры в Ливане Ахмед.Участники скандировали патриотические лозунги, несли российские флаги и украшенные георгиевскими ленточками портреты своих дедов и отцов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Как отметил корреспондент РИА Новости, в шествии также приняли активное участие ливанские граждане, которые пришли выразить свою поддержку России."Победа над нацизмом, которую одержали деды 79 лет назад, будет вновь одержана внуками в 2024 году во всем мире", - выразил уверенность в разговоре с РИА Новости президент Ассоциации выпускников вузов СССР и РФ в Ливане Тони Маалуф.После шествия его участники собрались перед Русским Домом, где посол России в Ливане Александр Рудаков произнес речь о важности Дня Победы и необходимости хранить память о подвигах предков, принесших жертвы во имя свободы народов России и всего мира. Дипломат также подчеркнул особую важность памяти о Победе на фоне нападок объединенной Европы в адрес России."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20240506/bashnya-1944166977.html

https://ria.ru/20240506/aktsiya-1944152353.html

https://ria.ru/20240506/bessmertnyypolk-1944094374.html

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"Бессмертный полк" в Бейруте "Бессмертный полк" прошел по улицам столицы Ливана Бейрута. 2024-05-06T15:54 true PT1M08S

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в мире, ливан, акция "бессмертный полк", александр рудаков (посол россии в ливане ), бейрут, день победы, день победы — 2024