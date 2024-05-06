В столице Ливана состоялось шествие "Бессмертного полка"
В Бейруте состоялось шествие "Бессмертного полка"
БЕЙРУТ, 6 мая - РИА Новости. На центральных улицах Бейрута состоялось ежегодное шествие "Бессмертного полка", в очередной раз объединившее проживающих в Ливане российских соотечественников, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие, организованное российскими соотечественниками при поддержке посольства РФ и Русского Дома в Бейруте, началось перед церковью Иоанна Крестителя и прошло в направлении Русского Дома, расположенного в районе Вердан в центре ливанской столицы.
"Годовщина Победы над нацизмом - это бессмертное воспоминание, которое необходимо навсегда восстановить... потому что история повторяется, а неонацисты пытаются дестабилизировать безопасность", - сказал РИА Новости представитель российской диаспоры в Ливане Ахмед.
Участники скандировали патриотические лозунги, несли российские флаги и украшенные георгиевскими ленточками портреты своих дедов и отцов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Как отметил корреспондент РИА Новости, в шествии также приняли активное участие ливанские граждане, которые пришли выразить свою поддержку России.
"Победа над нацизмом, которую одержали деды 79 лет назад, будет вновь одержана внуками в 2024 году во всем мире", - выразил уверенность в разговоре с РИА Новости президент Ассоциации выпускников вузов СССР и РФ в Ливане Тони Маалуф.
После шествия его участники собрались перед Русским Домом, где посол России в Ливане Александр Рудаков произнес речь о важности Дня Победы и необходимости хранить память о подвигах предков, принесших жертвы во имя свободы народов России и всего мира. Дипломат также подчеркнул особую важность памяти о Победе на фоне нападок объединенной Европы в адрес России.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.