Томский губернатор вручил ключи от квартир жителям аварийного жилья
© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской областиНовые многоквартирные дома в жилом районе Зеленые Горки в Томске
Новые многоквартирные дома в жилом районе Зеленые Горки в Томске
ТОМСК, 6 мая — РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в понедельник дал старт заселению в новые дома жителей аварийного жилья, сообщает областная администрация.
Глава региона вручил ключи первым новоселам двух десятиэтажек, построенных в жилом районе Зеленые Горки в Томске, по программе расселения аварийного жилья.
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"Президент уделяет большое внимание условиям жизни людей, которые должны быть комфортными и безопасными. При поддержке главы государства мы продолжаем переселять жителей из аварийных домов в новое современное жилье", - сказал Мазур.
В домах по улице Федоровского, 10 и 12 построено 390 квартир для 1100 жителей аварийного жилья. Строительство финансировалось из федерального Фонда развития территорий и регионального бюджета Томской области и обошлось в 1,2 миллиарда рублей.
На вручении ключей первым новоселам губернатор подчеркнул, что новые дома построены по национальному проекту "Жилье и городская среда", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
Глава региона отметил, что в Зеленых Горках будет продолжено строительство социальных объектов, в том числе поликлиники.