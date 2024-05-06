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Томский губернатор вручил ключи от квартир жителям аварийного жилья - РИА Новости, 06.05.2024
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Томская область
 
10:37 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/kvartiry-1944069391.html
Томский губернатор вручил ключи от квартир жителям аварийного жилья
Томский губернатор вручил ключи от квартир жителям аварийного жилья - РИА Новости, 06.05.2024
Томский губернатор вручил ключи от квартир жителям аварийного жилья
Губернатор Томской области Владимир Мазур в понедельник дал старт заселению в новые дома жителей аварийного жилья, сообщает областная администрация. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:37
2024-05-06T10:37
томская область
жилье
томская область
томск
россия
владимир мазур
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ТОМСК, 6 мая — РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в понедельник дал старт заселению в новые дома жителей аварийного жилья, сообщает областная администрация. Глава региона вручил ключи первым новоселам двух десятиэтажек, построенных в жилом районе Зеленые Горки в Томске, по программе расселения аварийного жилья. "Президент уделяет большое внимание условиям жизни людей, которые должны быть комфортными и безопасными. При поддержке главы государства мы продолжаем переселять жителей из аварийных домов в новое современное жилье", - сказал Мазур. В домах по улице Федоровского, 10 и 12 построено 390 квартир для 1100 жителей аварийного жилья. Строительство финансировалось из федерального Фонда развития территорий и регионального бюджета Томской области и обошлось в 1,2 миллиарда рублей. На вручении ключей первым новоселам губернатор подчеркнул, что новые дома построены по национальному проекту "Жилье и городская среда", который инициировал президент РФ Владимир Путин. Глава региона отметил, что в Зеленых Горках будет продолжено строительство социальных объектов, в том числе поликлиники.
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жилье, томская область, томск, россия, владимир мазур, владимир путин
Томская область, Жилье, Томская область, Томск, Россия, Владимир Мазур, Владимир Путин

Томский губернатор вручил ключи от квартир жителям аварийного жилья

© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской областиНовые многоквартирные дома в жилом районе Зеленые Горки в Томске
Новые многоквартирные дома в жилом районе Зеленые Горки в Томске - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской области
Новые многоквартирные дома в жилом районе Зеленые Горки в Томске
Читать ria.ru в
ТОМСК, 6 мая — РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в понедельник дал старт заселению в новые дома жителей аварийного жилья, сообщает областная администрация.
Глава региона вручил ключи первым новоселам двух десятиэтажек, построенных в жилом районе Зеленые Горки в Томске, по программе расселения аварийного жилья.
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"Президент уделяет большое внимание условиям жизни людей, которые должны быть комфортными и безопасными. При поддержке главы государства мы продолжаем переселять жителей из аварийных домов в новое современное жилье", - сказал Мазур.
В домах по улице Федоровского, 10 и 12 построено 390 квартир для 1100 жителей аварийного жилья. Строительство финансировалось из федерального Фонда развития территорий и регионального бюджета Томской области и обошлось в 1,2 миллиарда рублей.
На вручении ключей первым новоселам губернатор подчеркнул, что новые дома построены по национальному проекту "Жилье и городская среда", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
Глава региона отметил, что в Зеленых Горках будет продолжено строительство социальных объектов, в том числе поликлиники.
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Томская областьЖильеТомская областьТомскРоссияВладимир МазурВладимир Путин
 
 
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