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Томский губернатор вручил ключи от квартир жителям аварийного жилья

Томский губернатор вручил ключи от квартир жителям аварийного жилья - РИА Новости, 06.05.2024

Томский губернатор вручил ключи от квартир жителям аварийного жилья

Губернатор Томской области Владимир Мазур в понедельник дал старт заселению в новые дома жителей аварийного жилья, сообщает областная администрация. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:37

2024-05-06T10:37

2024-05-06T10:37

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томская область

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владимир мазур

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ТОМСК, 6 мая — РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в понедельник дал старт заселению в новые дома жителей аварийного жилья, сообщает областная администрация. Глава региона вручил ключи первым новоселам двух десятиэтажек, построенных в жилом районе Зеленые Горки в Томске, по программе расселения аварийного жилья. "Президент уделяет большое внимание условиям жизни людей, которые должны быть комфортными и безопасными. При поддержке главы государства мы продолжаем переселять жителей из аварийных домов в новое современное жилье", - сказал Мазур. В домах по улице Федоровского, 10 и 12 построено 390 квартир для 1100 жителей аварийного жилья. Строительство финансировалось из федерального Фонда развития территорий и регионального бюджета Томской области и обошлось в 1,2 миллиарда рублей. На вручении ключей первым новоселам губернатор подчеркнул, что новые дома построены по национальному проекту "Жилье и городская среда", который инициировал президент РФ Владимир Путин. Глава региона отметил, что в Зеленых Горках будет продолжено строительство социальных объектов, в том числе поликлиники.

https://ria.ru/20240412/zavod-1939496954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, томская область, томск, россия, владимир мазур, владимир путин