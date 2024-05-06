https://ria.ru/20240506/kurgan-1944054468.html

В Курганской области подтоплены 487 жилых домов

В Курганской области подтоплены 487 жилых домов - РИА Новости, 06.05.2024

В Курганской области подтоплены 487 жилых домов

В Курганской области по состоянию на понедельник подтопленными остаются 487 жилых дома, а также около 6 тысяч дачных домов, сообщает пресс-центр регионального... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:25

2024-05-06T08:25

2024-05-06T08:25

происшествия

курганская область

россия

курган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. В Курганской области по состоянию на понедельник подтопленными остаются 487 жилых дома, а также около 6 тысяч дачных домов, сообщает пресс-центр регионального главка МЧС России. Ранее сообщалось, что по состоянию на воскресенье в 6 муниципальных образованиях в 11 населенных пунктах оставались подтопленными 534 жилых дома, 6449 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 6 мая, остаются подтопленными в 6 муниципальных образованиях в 11 населенных пунктах 487 жилых домов, 6078 дачных домов, 6 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в 2 населенных пунктах от воды освободилось 47 жилых домов, 371 дачный дом, 50 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги, уточняется в сообщении. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240505/paskha-1943997143.html

https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html

курганская область

россия

курган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024