https://ria.ru/20240506/kurgan-1944054468.html
В Курганской области подтоплены 487 жилых домов
В Курганской области подтоплены 487 жилых домов - РИА Новости, 06.05.2024
В Курганской области подтоплены 487 жилых домов
В Курганской области по состоянию на понедельник подтопленными остаются 487 жилых дома, а также около 6 тысяч дачных домов, сообщает пресс-центр регионального... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:25
2024-05-06T08:25
2024-05-06T08:25
происшествия
курганская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. В Курганской области по состоянию на понедельник подтопленными остаются 487 жилых дома, а также около 6 тысяч дачных домов, сообщает пресс-центр регионального главка МЧС России. Ранее сообщалось, что по состоянию на воскресенье в 6 муниципальных образованиях в 11 населенных пунктах оставались подтопленными 534 жилых дома, 6449 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 6 мая, остаются подтопленными в 6 муниципальных образованиях в 11 населенных пунктах 487 жилых домов, 6078 дачных домов, 6 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в 2 населенных пунктах от воды освободилось 47 жилых домов, 371 дачный дом, 50 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги, уточняется в сообщении. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240505/paskha-1943997143.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Россия, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Курганской области подтоплены 487 жилых домов
В Курганской области подтоплены 487 жилых домов и шесть тысяч дач