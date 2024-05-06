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В Эстонии назвали условие победы Украины в конфликте - РИА Новости, 06.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/kunnas-1944103067.html
В Эстонии назвали условие победы Украины в конфликте
В Эстонии назвали условие победы Украины в конфликте - РИА Новости, 06.05.2024
В Эстонии назвали условие победы Украины в конфликте
Украина не сможет одержать победу в конфликте, если не увеличит вооруженные силы по меньшей мере до 1,5-2 миллионов человек, заявил подполковник ВС Эстонии в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:13
2024-05-06T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украина не сможет одержать победу в конфликте, если не увеличит вооруженные силы по меньшей мере до 1,5-2 миллионов человек, заявил подполковник ВС Эстонии в отставке Лео Куннас порталу Эстонского национального телерадиовещания (ERR). "Чтобы выиграть войну, Украине нужно увеличить армию, вооруженные силы, как минимум до полутора миллионов, а лучше до двух миллионов", - приводит слова Куннаса портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR). По его мнению, Киеву следует проводить мобилизацию не только внутри Украины, но и стремиться заключить договоренности с партнерами о привлечении находящихся за границей украинцев к участию в конфликте. "Все эти изменения, вероятно, будут постепенно происходить в течение ближайших одного-двух лет, некоторые процессы... не движутся так быстро", - добавил Куннас. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231223/estoniya-1917625798.html
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в мире, украина, эстония, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Эстонии назвали условие победы Украины в конфликте

Куннас: Украина не сможет победить без увеличения ВС до 1,5-2 млн человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украина не сможет одержать победу в конфликте, если не увеличит вооруженные силы по меньшей мере до 1,5-2 миллионов человек, заявил подполковник ВС Эстонии в отставке Лео Куннас порталу Эстонского национального телерадиовещания (ERR).
«
"Чтобы выиграть войну, Украине нужно увеличить армию, вооруженные силы, как минимум до полутора миллионов, а лучше до двух миллионов", - приводит слова Куннаса портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR).
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По его мнению, Киеву следует проводить мобилизацию не только внутри Украины, но и стремиться заключить договоренности с партнерами о привлечении находящихся за границей украинцев к участию в конфликте.
"Все эти изменения, вероятно, будут постепенно происходить в течение ближайших одного-двух лет, некоторые процессы... не движутся так быстро", - добавил Куннас.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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