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Ростовчане передали в зону СВО несколько тысяч пасхальных куличей - РИА Новости, 06.05.2024
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13:42 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/kulichi-1944120552.html
Ростовчане передали в зону СВО несколько тысяч пасхальных куличей
Ростовчане передали в зону СВО несколько тысяч пасхальных куличей - РИА Новости, 06.05.2024
Ростовчане передали в зону СВО несколько тысяч пасхальных куличей
Несколько тысяч пасхальных куличей, изготовленных аграриями Ростовской области, доставлены в зону проведения спецоперации, сообщил заместитель губернатора... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:42
2024-05-06T13:42
надежные люди
ростовская область
пасха
сво
благотворительность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости. Несколько тысяч пасхальных куличей, изготовленных аграриями Ростовской области, доставлены в зону проведения спецоперации, сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов. "Несколько тысяч пасхальных куличей доставлены из Ростовской области в зону проведения специальной военной операции. Выпечку передали труженики села, как говорят сами аграрии, каждый кулич был испечен и освящен с искренней верой в торжество правды", - приводятся слова Артемова на официальном портале правительства региона. По его словам, селяне гордятся военными и ждут их возвращения домой, а каждый из переданных пасхальных куличей является пожеланием здоровья тем, кто сегодня встал на защиту отечества и символизирует веру в победу. Артемов напомнил, что в общей сложности с начала спецоперации ростовские власти передали землякам, выполняющим свой воинский долг, необходимых технических средств на общую сумму более двух миллиардов рублей. Также он отметил, что в оказании помощи бойцам принимают активное участие не только предприятия и организации, но и волонтеры, юнармейцы и неравнодушные жители Ростовской области, которые плетут маскировочные сети, передают продукты питания и письма с пожеланиями победы.
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943795138.html
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ростовская область, пасха, сво, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Ростовская область, Пасха, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь

Ростовчане передали в зону СВО несколько тысяч пасхальных куличей

CC BY-SA 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области (cropped) / Ростовчане передали в зону СВО несколько тысяч пасхальных куличей
Ростовчане передали в зону СВО несколько тысяч пасхальных куличей - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области (cropped) /
Ростовчане передали в зону СВО несколько тысяч пасхальных куличей
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости. Несколько тысяч пасхальных куличей, изготовленных аграриями Ростовской области, доставлены в зону проведения спецоперации, сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов.
«
"Несколько тысяч пасхальных куличей доставлены из Ростовской области в зону проведения специальной военной операции. Выпечку передали труженики села, как говорят сами аграрии, каждый кулич был испечен и освящен с искренней верой в торжество правды", - приводятся слова Артемова на официальном портале правительства региона.
По его словам, селяне гордятся военными и ждут их возвращения домой, а каждый из переданных пасхальных куличей является пожеланием здоровья тем, кто сегодня встал на защиту отечества и символизирует веру в победу.
Артемов напомнил, что в общей сложности с начала спецоперации ростовские власти передали землякам, выполняющим свой воинский долг, необходимых технических средств на общую сумму более двух миллиардов рублей. Также он отметил, что в оказании помощи бойцам принимают активное участие не только предприятия и организации, но и волонтеры, юнармейцы и неравнодушные жители Ростовской области, которые плетут маскировочные сети, передают продукты питания и письма с пожеланиями победы.
Куличи для участников спецоперации, приготовленные военнослужащими-пекарями ЦВО на передвижном хлебзаводе, работающем на передовой
Полевой хлебозавод ЦВО организовал выпечку куличей для бойцов
4 мая, 05:29
 
Надежные людиРостовская областьПасхаСВОБлаготворительностьГуманитарная помощь
 
 
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