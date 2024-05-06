Ростовчане передали в зону СВО несколько тысяч пасхальных куличей
CC BY-SA 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области (cropped) / Ростовчане передали в зону СВО несколько тысяч пасхальных куличей
CC BY-SA 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области (cropped) /
Ростовчане передали в зону СВО несколько тысяч пасхальных куличей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости. Несколько тысяч пасхальных куличей, изготовленных аграриями Ростовской области, доставлены в зону проведения спецоперации, сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов.
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"Несколько тысяч пасхальных куличей доставлены из Ростовской области в зону проведения специальной военной операции. Выпечку передали труженики села, как говорят сами аграрии, каждый кулич был испечен и освящен с искренней верой в торжество правды", - приводятся слова Артемова на официальном портале правительства региона.
По его словам, селяне гордятся военными и ждут их возвращения домой, а каждый из переданных пасхальных куличей является пожеланием здоровья тем, кто сегодня встал на защиту отечества и символизирует веру в победу.
Артемов напомнил, что в общей сложности с начала спецоперации ростовские власти передали землякам, выполняющим свой воинский долг, необходимых технических средств на общую сумму более двух миллиардов рублей. Также он отметил, что в оказании помощи бойцам принимают активное участие не только предприятия и организации, но и волонтеры, юнармейцы и неравнодушные жители Ростовской области, которые плетут маскировочные сети, передают продукты питания и письма с пожеланиями победы.