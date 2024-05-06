https://ria.ru/20240506/kulichi-1944120552.html

Ростовчане передали в зону СВО несколько тысяч пасхальных куличей

Ростовчане передали в зону СВО несколько тысяч пасхальных куличей - РИА Новости, 06.05.2024

Ростовчане передали в зону СВО несколько тысяч пасхальных куличей

Несколько тысяч пасхальных куличей, изготовленных аграриями Ростовской области, доставлены в зону проведения спецоперации, сообщил заместитель губернатора... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:42

2024-05-06T13:42

2024-05-06T13:42

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пасха

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости. Несколько тысяч пасхальных куличей, изготовленных аграриями Ростовской области, доставлены в зону проведения спецоперации, сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов. "Несколько тысяч пасхальных куличей доставлены из Ростовской области в зону проведения специальной военной операции. Выпечку передали труженики села, как говорят сами аграрии, каждый кулич был испечен и освящен с искренней верой в торжество правды", - приводятся слова Артемова на официальном портале правительства региона. По его словам, селяне гордятся военными и ждут их возвращения домой, а каждый из переданных пасхальных куличей является пожеланием здоровья тем, кто сегодня встал на защиту отечества и символизирует веру в победу. Артемов напомнил, что в общей сложности с начала спецоперации ростовские власти передали землякам, выполняющим свой воинский долг, необходимых технических средств на общую сумму более двух миллиардов рублей. Также он отметил, что в оказании помощи бойцам принимают активное участие не только предприятия и организации, но и волонтеры, юнармейцы и неравнодушные жители Ростовской области, которые плетут маскировочные сети, передают продукты питания и письма с пожеланиями победы.

https://ria.ru/20240504/kulichi-1943795138.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, пасха, сво, благотворительность, гуманитарная помощь