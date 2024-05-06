https://ria.ru/20240506/kuba-1944210589.html

В Кремле рассказали о готовящихся переговорах Путина с президентом Кубы

В Кремле рассказали о готовящихся переговорах Путина с президентом Кубы - РИА Новости, 06.05.2024

В Кремле рассказали о готовящихся переговорах Путина с президентом Кубы

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса пройдут в узком и в расширенном составах, сообщил помощник президента... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:10

2024-05-06T17:10

2024-05-06T17:10

куба

россия

юрий ушаков

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

политика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса пройдут в узком и в расширенном составах, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Что касается Кубы, то я упомянул, что Бермудес примет участие в качестве наблюдателя в заседании Высшего евразийского экономического совета. Кстати, он будет впервые присутствовать на совете лично. До этого он всегда присоединялся по видеосвязи или направлял видеообращение", - сказал Ушаков. Он напомнил, что Куба является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года. "Я бы хотел особо отметить, что это единственный внерегиональный партнер ЕАЭС, нашего союзом с таким статусом", - добавил помощник президента. Говоря о повестке предстоящих переговоров, он отметил, что предстоит обсудить много вопросов. "Будет обсужден весь комплекс многоплановых двусторонних связей, здесь и дипломатия, и политика, и, конечно, экономические связи, экономическое сотрудничество. Это важный будет разговор. В начале он состоится в узком составе, а затем уже к лидерам присоединятся делегации. То есть два раунда переговоров", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20240504/kuba-1943823109.html

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Кирилл Волков

куба, россия, юрий ушаков, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, политика