https://ria.ru/20240506/kuba-1944210589.html
В Кремле рассказали о готовящихся переговорах Путина с президентом Кубы
В Кремле рассказали о готовящихся переговорах Путина с президентом Кубы - РИА Новости, 06.05.2024
В Кремле рассказали о готовящихся переговорах Путина с президентом Кубы
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса пройдут в узком и в расширенном составах, сообщил помощник президента... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:10
2024-05-06T17:10
2024-05-06T17:10
куба
россия
юрий ушаков
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
политика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса пройдут в узком и в расширенном составах, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Что касается Кубы, то я упомянул, что Бермудес примет участие в качестве наблюдателя в заседании Высшего евразийского экономического совета. Кстати, он будет впервые присутствовать на совете лично. До этого он всегда присоединялся по видеосвязи или направлял видеообращение", - сказал Ушаков. Он напомнил, что Куба является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года. "Я бы хотел особо отметить, что это единственный внерегиональный партнер ЕАЭС, нашего союзом с таким статусом", - добавил помощник президента. Говоря о повестке предстоящих переговоров, он отметил, что предстоит обсудить много вопросов. "Будет обсужден весь комплекс многоплановых двусторонних связей, здесь и дипломатия, и политика, и, конечно, экономические связи, экономическое сотрудничество. Это важный будет разговор. В начале он состоится в узком составе, а затем уже к лидерам присоединятся делегации. То есть два раунда переговоров", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20240504/kuba-1943823109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, юрий ушаков, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, политика
Куба, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Политика
В Кремле рассказали о готовящихся переговорах Путина с президентом Кубы
Ушаков: переговоры Путина и лидера Кубы пройдут в узком и расширенном составах
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса пройдут в узком и в расширенном составах, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Что касается Кубы, то я упомянул, что Бермудес примет участие в качестве наблюдателя в заседании Высшего евразийского экономического совета. Кстати, он будет впервые присутствовать на совете лично. До этого он всегда присоединялся по видеосвязи или направлял видеообращение", - сказал Ушаков.
Он напомнил, что Куба является наблюдателем в ЕАЭС
с 2020 года. "Я бы хотел особо отметить, что это единственный внерегиональный партнер ЕАЭС, нашего союзом с таким статусом", - добавил помощник президента.
Говоря о повестке предстоящих переговоров, он отметил, что предстоит обсудить много вопросов. "Будет обсужден весь комплекс многоплановых двусторонних связей, здесь и дипломатия, и политика, и, конечно, экономические связи, экономическое сотрудничество. Это важный будет разговор. В начале он состоится в узком составе, а затем уже к лидерам присоединятся делегации. То есть два раунда переговоров", - сказал Ушаков.