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Патриарх Кирилл рассказал о значении всероссийского крестного хода - РИА Новости, 06.05.2024
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Религия
 
17:15 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/krestnyy-1944212236.html
Патриарх Кирилл рассказал о значении всероссийского крестного хода
Патриарх Кирилл рассказал о значении всероссийского крестного хода - РИА Новости, 06.05.2024
Патриарх Кирилл рассказал о значении всероссийского крестного хода
Крестный ход с московским списком Казанской иконы Божией Матери, который был в ополчении Минина и Пожарского, начинается 6 мая и завершится 4 ноября, он охватит РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:15
2024-05-06T17:15
религия
россия
москва
владимир легойда
русская православная церковь
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Крестный ход с московским списком Казанской иконы Божией Матери, который был в ополчении Минина и Пожарского, начинается 6 мая и завершится 4 ноября, он охватит более 60 городов России, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.Обращение патриарха Кирилла "по случаю принесения московского списка Казанской иконы Божией Матери в епархии Русской православной церкви" опубликовано в понедельник на сайте РПЦ."6 мая сего года, в понедельник Светлой cедмицы, от стен Московского Кремля на Красной площади стартует масштабный крестный ход. &lt;…&gt; Главной святыней Всероссийского молебна станет недавно обретенный Казанский образ Божией Матери, который вплоть до Гражданской войны находился в одноименном храме на Красной площади в Москве, возведенном князем Дмитрием Пожарским после освобождения Первопрестольного града от иностранных интервентов. Настоящий крестный ход, который завершится к 4 ноября — дню чествования Казанской иконы, охватит более 60 российских городов, и надеюсь, что как можно большее число людей смогут поклониться сему дивному образу Божией Матери", - сказал патриарх Кирилл.Он напомнил, что год назад прошел всероссийский крестный ход с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца, когда "более 800 тысяч человек смогли принять участие в этом начинании и вознести горячие прошения небесному покровителю земли Российской и ее воинства о Русской церкви, Отечестве и народе нашем"."В нынешнем году Казанский образ Пресвятой Богородицы — святыня, особенно дорогая нашему народу, ибо с этой иконой связано преодоление одного из самых суровых и сложных периодов в отечественной истории. Она стала символом славных побед, сугубого водительства и покровительства Царицы Небесной над Россией. По молитвам перед сим древним образом Матерь Божия не раз являла Свою чудесную помощь: избавляла от напастей и искушений, отводила беду, укрепляла в испытаниях и утешала в скорбях", - рассказал предстоятель.Ране председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщал , что икона передана в храм Христа Спасителя, поскольку оттуда начнется крестный ход, после завершения которого образ вернется в Казанский собор на Красной площади.
https://radiosputnik.ru/20240505/krestnyy-khod-1944011937.html
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россия, москва, владимир легойда, русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Россия, Москва, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
Патриарх Кирилл рассказал о значении всероссийского крестного хода

Глава РПЦ: крестный ход со списком Казанской иконы охватит более 60 городов

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в праздник иконы Казанской Божией Матери в Успенском соборе Московского Кремля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в праздник иконы Казанской Божией Матери в Успенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Крестный ход с московским списком Казанской иконы Божией Матери, который был в ополчении Минина и Пожарского, начинается 6 мая и завершится 4 ноября, он охватит более 60 городов России, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.
Ночное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода
5 мая, 19:10
Обращение патриарха Кирилла "по случаю принесения московского списка Казанской иконы Божией Матери в епархии Русской православной церкви" опубликовано в понедельник на сайте РПЦ.
"6 мая сего года, в понедельник Светлой cедмицы, от стен Московского Кремля на Красной площади стартует масштабный крестный ход. <…> Главной святыней Всероссийского молебна станет недавно обретенный Казанский образ Божией Матери, который вплоть до Гражданской войны находился в одноименном храме на Красной площади в Москве, возведенном князем Дмитрием Пожарским после освобождения Первопрестольного града от иностранных интервентов. Настоящий крестный ход, который завершится к 4 ноября — дню чествования Казанской иконы, охватит более 60 российских городов, и надеюсь, что как можно большее число людей смогут поклониться сему дивному образу Божией Матери", - сказал патриарх Кирилл.
Вербное воскресенье - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных Церквей с Пасхой
5 мая, 15:27
Он напомнил, что год назад прошел всероссийский крестный ход с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца, когда "более 800 тысяч человек смогли принять участие в этом начинании и вознести горячие прошения небесному покровителю земли Российской и ее воинства о Русской церкви, Отечестве и народе нашем".
"В нынешнем году Казанский образ Пресвятой Богородицы — святыня, особенно дорогая нашему народу, ибо с этой иконой связано преодоление одного из самых суровых и сложных периодов в отечественной истории. Она стала символом славных побед, сугубого водительства и покровительства Царицы Небесной над Россией. По молитвам перед сим древним образом Матерь Божия не раз являла Свою чудесную помощь: избавляла от напастей и искушений, отводила беду, укрепляла в испытаниях и утешала в скорбях", - рассказал предстоятель.
Ране председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщал , что икона передана в храм Христа Спасителя, поскольку оттуда начнется крестный ход, после завершения которого образ вернется в Казанский собор на Красной площади.
Церковь - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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