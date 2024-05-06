https://ria.ru/20240506/krestnyy-1944212236.html
Патриарх Кирилл рассказал о значении всероссийского крестного хода
Патриарх Кирилл рассказал о значении всероссийского крестного хода - РИА Новости, 06.05.2024
Патриарх Кирилл рассказал о значении всероссийского крестного хода
Крестный ход с московским списком Казанской иконы Божией Матери, который был в ополчении Минина и Пожарского, начинается 6 мая и завершится 4 ноября, он охватит РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:15
2024-05-06T17:15
2024-05-06T17:15
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владимир легойда
русская православная церковь
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религия
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Крестный ход с московским списком Казанской иконы Божией Матери, который был в ополчении Минина и Пожарского, начинается 6 мая и завершится 4 ноября, он охватит более 60 городов России, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.Обращение патриарха Кирилла "по случаю принесения московского списка Казанской иконы Божией Матери в епархии Русской православной церкви" опубликовано в понедельник на сайте РПЦ."6 мая сего года, в понедельник Светлой cедмицы, от стен Московского Кремля на Красной площади стартует масштабный крестный ход. <…> Главной святыней Всероссийского молебна станет недавно обретенный Казанский образ Божией Матери, который вплоть до Гражданской войны находился в одноименном храме на Красной площади в Москве, возведенном князем Дмитрием Пожарским после освобождения Первопрестольного града от иностранных интервентов. Настоящий крестный ход, который завершится к 4 ноября — дню чествования Казанской иконы, охватит более 60 российских городов, и надеюсь, что как можно большее число людей смогут поклониться сему дивному образу Божией Матери", - сказал патриарх Кирилл.Он напомнил, что год назад прошел всероссийский крестный ход с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца, когда "более 800 тысяч человек смогли принять участие в этом начинании и вознести горячие прошения небесному покровителю земли Российской и ее воинства о Русской церкви, Отечестве и народе нашем"."В нынешнем году Казанский образ Пресвятой Богородицы — святыня, особенно дорогая нашему народу, ибо с этой иконой связано преодоление одного из самых суровых и сложных периодов в отечественной истории. Она стала символом славных побед, сугубого водительства и покровительства Царицы Небесной над Россией. По молитвам перед сим древним образом Матерь Божия не раз являла Свою чудесную помощь: избавляла от напастей и искушений, отводила беду, укрепляла в испытаниях и утешала в скорбях", - рассказал предстоятель.Ране председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщал , что икона передана в храм Христа Спасителя, поскольку оттуда начнется крестный ход, после завершения которого образ вернется в Казанский собор на Красной площади.
https://radiosputnik.ru/20240505/krestnyy-khod-1944011937.html
https://ria.ru/20240505/paskha-1943983916.html
https://ria.ru/20240506/strakh-1944053697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир легойда, русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Россия, Москва, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
Патриарх Кирилл рассказал о значении всероссийского крестного хода
Глава РПЦ: крестный ход со списком Казанской иконы охватит более 60 городов
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Крестный ход с московским списком Казанской иконы Божией Матери, который был в ополчении Минина и Пожарского, начинается 6 мая и завершится 4 ноября, он охватит более 60 городов России, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.
Обращение патриарха Кирилла "по случаю принесения московского списка Казанской иконы Божией Матери в епархии Русской православной церкви
" опубликовано в понедельник на сайте РПЦ.
"6 мая сего года, в понедельник Светлой cедмицы, от стен Московского Кремля на Красной площади стартует масштабный крестный ход. <…> Главной святыней Всероссийского молебна станет недавно обретенный Казанский образ Божией Матери, который вплоть до Гражданской войны находился в одноименном храме на Красной площади в Москве
, возведенном князем Дмитрием Пожарским после освобождения Первопрестольного града от иностранных интервентов. Настоящий крестный ход, который завершится к 4 ноября — дню чествования Казанской иконы, охватит более 60 российских городов, и надеюсь, что как можно большее число людей смогут поклониться сему дивному образу Божией Матери", - сказал патриарх Кирилл.
Он напомнил, что год назад прошел всероссийский крестный ход с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца, когда "более 800 тысяч человек смогли принять участие в этом начинании и вознести горячие прошения небесному покровителю земли Российской и ее воинства о Русской церкви, Отечестве и народе нашем".
"В нынешнем году Казанский образ Пресвятой Богородицы — святыня, особенно дорогая нашему народу, ибо с этой иконой связано преодоление одного из самых суровых и сложных периодов в отечественной истории. Она стала символом славных побед, сугубого водительства и покровительства Царицы Небесной над Россией. По молитвам перед сим древним образом Матерь Божия не раз являла Свою чудесную помощь: избавляла от напастей и искушений, отводила беду, укрепляла в испытаниях и утешала в скорбях", - рассказал предстоятель.
Ране председатель синодального отдела Московского патриархата
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
сообщал , что икона передана в храм Христа Спасителя, поскольку оттуда начнется крестный ход, после завершения которого образ вернется в Казанский собор на Красной площади.