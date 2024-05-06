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Ганчев выразил готовность взять под контроль освобожденную Котляровку - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 06.05.2024 (обновлено: 19:07 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/kotlyarovka-1944237373.html
Ганчев выразил готовность взять под контроль освобожденную Котляровку
Ганчев выразил готовность взять под контроль освобожденную Котляровку - РИА Новости, 06.05.2024
Ганчев выразил готовность взять под контроль освобожденную Котляровку
Власти Харьковской области готовы взять под свой административный контроль освобожденную ВС РФ Котляровку, сообщил РИА Новости глава Харьковской администрации... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:04
2024-05-06T19:07
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
виталий ганчев
украина
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти Харьковской области готовы взять под свой административный контроль освобожденную ВС РФ Котляровку, сообщил РИА Новости глава Харьковской администрации Виталий Ганчев. Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения Вооруженных сил РФ освободили село Котляровка в Харьковской области. "Взят под контроль ВС РФ поселок Котляровка... Думаю, что уже скоро мы сможем взять (поселок - ред.) под свой административный контроль", - сообщил Ганчев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, харьковская область, виталий ганчев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев, Украина, Безопасность
Ганчев выразил готовность взять под контроль освобожденную Котляровку

Ганчев: харьковская администрация скоро возьмет Котляровку под контроль

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости
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Глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти Харьковской области готовы взять под свой административный контроль освобожденную ВС РФ Котляровку, сообщил РИА Новости глава Харьковской администрации Виталий Ганчев.
Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения Вооруженных сил РФ освободили село Котляровка в Харьковской области.
"Взят под контроль ВС РФ поселок Котляровка... Думаю, что уже скоро мы сможем взять (поселок - ред.) под свой административный контроль", - сообщил Ганчев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВиталий ГанчевУкраинаБезопасность
 
 
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