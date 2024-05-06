https://ria.ru/20240506/kotlyarovka-1944237373.html

Ганчев выразил готовность взять под контроль освобожденную Котляровку

Ганчев выразил готовность взять под контроль освобожденную Котляровку - РИА Новости, 06.05.2024

Ганчев выразил готовность взять под контроль освобожденную Котляровку

Власти Харьковской области готовы взять под свой административный контроль освобожденную ВС РФ Котляровку, сообщил РИА Новости глава Харьковской администрации... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:04

2024-05-06T19:04

2024-05-06T19:07

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

виталий ганчев

украина

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти Харьковской области готовы взять под свой административный контроль освобожденную ВС РФ Котляровку, сообщил РИА Новости глава Харьковской администрации Виталий Ганчев. Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения Вооруженных сил РФ освободили село Котляровка в Харьковской области. "Взят под контроль ВС РФ поселок Котляровка... Думаю, что уже скоро мы сможем взять (поселок - ред.) под свой административный контроль", - сообщил Ганчев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

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Кирилл Волков

россия, харьковская область, виталий ганчев, украина, безопасность