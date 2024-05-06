https://ria.ru/20240506/kosmos-1944221021.html

Россия предложила резолюцию Совбеза ООН о неразмещении оружия в космосе

Россия предложила резолюцию Совбеза ООН о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 06.05.2024

Россия предложила резолюцию Совбеза ООН о неразмещении оружия в космосе

Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия, заявил на заседании ГА ООН... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:39

2024-05-06T17:39

2024-05-06T20:22

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ООН, 6 мая - РИА Новости. Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающий страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом. Россия в СБ ООН наложила вето на проект данной резолюции, поскольку Совбез не включил в текст поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение в космическом пространстве любого оружия, а не только ОМУ. Китай при голосовании по резолюции воздержался, 13 стран были за проект. "Мы... предложили свой альтернативный проект резолюции Совета безопасности по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", - сказал Небензя. "Охват нашего проекта широк и нацелен на подтверждение государствами обязательств не использовать космос для размещения ни оружия массового уничтожения, ни обычных вооружений", - указал он.По словам постпреда РФ, проект будет открыт для соавторства всех членов ООН.Документ, подготовленный Россией, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, в числе прочего призывает все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. Проект резолюции также призывает к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.Документ призывает добиваться посредством переговоров скорейшей разработки соответствующих многосторонних соглашений, поддающихся надежной проверке и имеющих обязательную юридическую силу.Текст также подтверждает обязательство всех участников Договора о космосе полностью соблюдать данную договоренность, в том числе не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового поражения. Проект также подтверждает обязательство стран не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве любым другим способом.

https://ria.ru/20240424/mid-1942161405.html

https://ria.ru/20240408/kosmos-1938047182.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, оон, василий небензя, сша