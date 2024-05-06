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Россия предложила резолюцию Совбеза ООН о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 06.05.2024
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17:39 06.05.2024 (обновлено: 20:22 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/kosmos-1944221021.html
Россия предложила резолюцию Совбеза ООН о неразмещении оружия в космосе
Россия предложила резолюцию Совбеза ООН о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 06.05.2024
Россия предложила резолюцию Совбеза ООН о неразмещении оружия в космосе
Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия, заявил на заседании ГА ООН... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:39
2024-05-06T20:22
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ООН, 6 мая - РИА Новости. Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающий страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом. Россия в СБ ООН наложила вето на проект данной резолюции, поскольку Совбез не включил в текст поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение в космическом пространстве любого оружия, а не только ОМУ. Китай при голосовании по резолюции воздержался, 13 стран были за проект. "Мы... предложили свой альтернативный проект резолюции Совета безопасности по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", - сказал Небензя. "Охват нашего проекта широк и нацелен на подтверждение государствами обязательств не использовать космос для размещения ни оружия массового уничтожения, ни обычных вооружений", - указал он.По словам постпреда РФ, проект будет открыт для соавторства всех членов ООН.Документ, подготовленный Россией, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, в числе прочего призывает все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. Проект резолюции также призывает к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.Документ призывает добиваться посредством переговоров скорейшей разработки соответствующих многосторонних соглашений, поддающихся надежной проверке и имеющих обязательную юридическую силу.Текст также подтверждает обязательство всех участников Договора о космосе полностью соблюдать данную договоренность, в том числе не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового поражения. Проект также подтверждает обязательство стран не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве любым другим способом.
https://ria.ru/20240424/mid-1942161405.html
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в мире, россия, оон, василий небензя, сша
В мире, Россия, ООН, Василий Небензя, США
Россия предложила резолюцию Совбеза ООН о неразмещении оружия в космосе

Россия предложила резолюцию об обязательстве стран не размещать оружие в космосе

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 мая - РИА Новости. Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающий страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом.
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Россия в СБ ООН наложила вето на проект данной резолюции, поскольку Совбез не включил в текст поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение в космическом пространстве любого оружия, а не только ОМУ. Китай при голосовании по резолюции воздержался, 13 стран были за проект.
"Мы... предложили свой альтернативный проект резолюции Совета безопасности по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", - сказал Небензя.
"Охват нашего проекта широк и нацелен на подтверждение государствами обязательств не использовать космос для размещения ни оружия массового уничтожения, ни обычных вооружений", - указал он.
По словам постпреда РФ, проект будет открыт для соавторства всех членов ООН.
Документ, подготовленный Россией, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, в числе прочего призывает все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. Проект резолюции также призывает к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.
Документ призывает добиваться посредством переговоров скорейшей разработки соответствующих многосторонних соглашений, поддающихся надежной проверке и имеющих обязательную юридическую силу.
Текст также подтверждает обязательство всех участников Договора о космосе полностью соблюдать данную договоренность, в том числе не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового поражения. Проект также подтверждает обязательство стран не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве любым другим способом.
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