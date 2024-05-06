https://ria.ru/20240506/koshki-1944267933.html

Волонтеры не попали в квартиру в Москве, где в ужасных условиях живут кошки

Волонтеры не попали в квартиру в Москве, где в ужасных условиях живут кошки - РИА Новости, 06.05.2024

Волонтеры не попали в квартиру в Москве, где в ужасных условиях живут кошки

Волонтеры и полиция не смогли попасть в квартиру на северо-востоке Москвы, где в ужасных условиях содержат 14 котов и кошек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T23:53

2024-05-06T23:53

2024-05-06T23:55

москва

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Волонтеры и полиция не смогли попасть в квартиру на северо-востоке Москвы, где в ужасных условиях содержат 14 котов и кошек, передает корреспондент РИА Новости. Животные живут в маленьком коридоре без дневного света и достаточного количества лотков. В коридоре и на этаже стоит сильный запах кошачьих экскрементов. Волонтеры приехали к дому, стучали и звонили в квартиру, где содержат кошек, но никто им не открыл дверь. Они также отключили электричество, чтобы вынудить мужчину выйти. Вечером туда приехал сотрудник полиции. Он также звонил в дверь, но хозяин не открыл. Позже волонтеры увидели лицо хозяина кошек в окне и вместе с участковым снова повторили попытку достучаться до него, но результата не было. Добровольцы написали заявление и передали его участковому. Он смог связаться с хозяином квартиры, тот ответил на сообщение полицейского: "Пишите мне". Ранее волонтер сообщала РИА Новости, что в начале апреля появилась информация о квартире в районе Отрадное на северо-востоке Москвы, где в ужасных условиях живут 30 кошек. Предыдущая владелица, которая долго разводила кошек, умерла, а ее наследник не стерилизовал животных, что привело к увеличению их числа. Волонтеры уже спасли 16 животных из квартиры в Отрадном. Среди изъятых котов и кошек есть больные, их лечили в стационарах, а также стерилизовали и кастрировали.

https://ria.ru/20240506/koshki-1944079636.html

https://ria.ru/20240214/sobaka-1927357400.html

москва

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

москва, общество