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Волонтеры не попали в квартиру в Москве, где в ужасных условиях живут кошки - РИА Новости, 06.05.2024
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23:53 06.05.2024 (обновлено: 23:55 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/koshki-1944267933.html
Волонтеры не попали в квартиру в Москве, где в ужасных условиях живут кошки
Волонтеры не попали в квартиру в Москве, где в ужасных условиях живут кошки - РИА Новости, 06.05.2024
Волонтеры не попали в квартиру в Москве, где в ужасных условиях живут кошки
Волонтеры и полиция не смогли попасть в квартиру на северо-востоке Москвы, где в ужасных условиях содержат 14 котов и кошек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T23:53
2024-05-06T23:55
москва
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Волонтеры и полиция не смогли попасть в квартиру на северо-востоке Москвы, где в ужасных условиях содержат 14 котов и кошек, передает корреспондент РИА Новости. Животные живут в маленьком коридоре без дневного света и достаточного количества лотков. В коридоре и на этаже стоит сильный запах кошачьих экскрементов. Волонтеры приехали к дому, стучали и звонили в квартиру, где содержат кошек, но никто им не открыл дверь. Они также отключили электричество, чтобы вынудить мужчину выйти. Вечером туда приехал сотрудник полиции. Он также звонил в дверь, но хозяин не открыл. Позже волонтеры увидели лицо хозяина кошек в окне и вместе с участковым снова повторили попытку достучаться до него, но результата не было. Добровольцы написали заявление и передали его участковому. Он смог связаться с хозяином квартиры, тот ответил на сообщение полицейского: "Пишите мне". Ранее волонтер сообщала РИА Новости, что в начале апреля появилась информация о квартире в районе Отрадное на северо-востоке Москвы, где в ужасных условиях живут 30 кошек. Предыдущая владелица, которая долго разводила кошек, умерла, а ее наследник не стерилизовал животных, что привело к увеличению их числа. Волонтеры уже спасли 16 животных из квартиры в Отрадном. Среди изъятых котов и кошек есть больные, их лечили в стационарах, а также стерилизовали и кастрировали.
https://ria.ru/20240506/koshki-1944079636.html
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москва, общество
Москва, Общество
Волонтеры не попали в квартиру в Москве, где в ужасных условиях живут кошки

Волонтеров не пустили в квартиру в Отрадном, где в ужасных условиях живут кошки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКошка
Кошка - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Кошка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Волонтеры и полиция не смогли попасть в квартиру на северо-востоке Москвы, где в ужасных условиях содержат 14 котов и кошек, передает корреспондент РИА Новости.
Животные живут в маленьком коридоре без дневного света и достаточного количества лотков. В коридоре и на этаже стоит сильный запах кошачьих экскрементов.
Кошки - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Волонтер рассказала о ситуации в московской квартире, где заперты кошки
Вчера, 11:02
Волонтеры приехали к дому, стучали и звонили в квартиру, где содержат кошек, но никто им не открыл дверь. Они также отключили электричество, чтобы вынудить мужчину выйти.
Вечером туда приехал сотрудник полиции. Он также звонил в дверь, но хозяин не открыл. Позже волонтеры увидели лицо хозяина кошек в окне и вместе с участковым снова повторили попытку достучаться до него, но результата не было.
Добровольцы написали заявление и передали его участковому. Он смог связаться с хозяином квартиры, тот ответил на сообщение полицейского: "Пишите мне".
Ранее волонтер сообщала РИА Новости, что в начале апреля появилась информация о квартире в районе Отрадное на северо-востоке Москвы, где в ужасных условиях живут 30 кошек. Предыдущая владелица, которая долго разводила кошек, умерла, а ее наследник не стерилизовал животных, что привело к увеличению их числа. Волонтеры уже спасли 16 животных из квартиры в Отрадном. Среди изъятых котов и кошек есть больные, их лечили в стационарах, а также стерилизовали и кастрировали.
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