https://ria.ru/20240506/kooperativ-1944106368.html

Дачный кооператив под Иркутском эвакуируют из-за пожара

Дачный кооператив под Иркутском эвакуируют из-за пожара - РИА Новости, 06.05.2024

Дачный кооператив под Иркутском эвакуируют из-за пожара

Дачников эвакуируют на автобусах из зоны пожара в Братском районе Иркутской области, сообщает мэр района Александр Дубровин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:27

2024-05-06T12:27

2024-05-06T14:48

происшествия

иркутская область

пожар в братском районе иркутской области

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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Дачников эвакуируют на автобусах из зоны пожара в Братском районе Иркутской области, сообщает мэр района Александр Дубровин в Telegram-канале.Ранее в ГУМЧС по Иркутской области сообщили, что дачные дома и хозяйственные постройки загорелись в Братском районе в условиях порывистого ветра."Началась эвакуация дачников, для них подготовлен автобус, многие выезжают на своих автомобилях", - написал Дубровин.На месте работают сотрудники МЧС, добровольцы.

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944037940.html

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иркутская область

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Варвара Скокшина

происшествия, иркутская область, пожар в братском районе иркутской области