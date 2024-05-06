https://ria.ru/20240506/kooperativ-1944106368.html
Дачный кооператив под Иркутском эвакуируют из-за пожара
Дачный кооператив под Иркутском эвакуируют из-за пожара - РИА Новости, 06.05.2024
Дачный кооператив под Иркутском эвакуируют из-за пожара
Дачников эвакуируют на автобусах из зоны пожара в Братском районе Иркутской области, сообщает мэр района Александр Дубровин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:27
2024-05-06T12:27
2024-05-06T14:48
происшествия
иркутская область
пожар в братском районе иркутской области
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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Дачников эвакуируют на автобусах из зоны пожара в Братском районе Иркутской области, сообщает мэр района Александр Дубровин в Telegram-канале.Ранее в ГУМЧС по Иркутской области сообщили, что дачные дома и хозяйственные постройки загорелись в Братском районе в условиях порывистого ветра."Началась эвакуация дачников, для них подготовлен автобус, многие выезжают на своих автомобилях", - написал Дубровин.На месте работают сотрудники МЧС, добровольцы.
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944037940.html
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иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Иркутская область, Пожар в Братском районе Иркутской области
Дачный кооператив под Иркутском эвакуируют из-за пожара
Дачный кооператив под Иркутском эвакуируют из-за верхового пожара