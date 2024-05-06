https://ria.ru/20240506/kontrakty-1944200046.html

Более 30 экспортных контрактов заключили бизнесмены благодаря Подмосковью

Более 30 экспортных контрактов заключили бизнесмены благодаря Подмосковью - РИА Новости, 06.05.2024

Более 30 экспортных контрактов заключили бизнесмены благодаря Подмосковью

Более 30 экспортных контрактов заключили подмосковные компании при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области за первые три месяца текущего года,... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:44

2024-05-06T16:44

2024-05-06T16:44

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экспорт

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Более 30 экспортных контрактов заключили подмосковные компании при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области за первые три месяца текущего года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "34 экспортных контракта заключили подмосковные компании в первом квартале 2024 года при активном содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что общая сумма контрактов превысила 19 миллионов долларов. Зиновьева напомнила, что по итогам 2023 года общее количество компаний, заключивших экспортные контракты при поддержке фонда, превысило 140. Услугами регионального Фонда поддержки ВЭД могут воспользоваться подмосковные компании уже осуществляющие или планирующие развивать экспортное направление. Ими можно воспользоваться бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", а также "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240503/eksportery-1943660701.html

https://ria.ru/20240125/podmoskove-1923493169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, бизнес, поддержка бизнеса , экспорт, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)