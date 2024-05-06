https://ria.ru/20240506/kompyutery-1944020289.html

Выпуск компьютеров, электроники и оптики в Москве вырос почти в 2,7 раза

Выпуск компьютеров, электроники и оптики в Москве вырос почти в 2,7 раза - РИА Новости, 06.05.2024

Выпуск компьютеров, электроники и оптики в Москве вырос почти в 2,7 раза

За первые три месяца текущего года выпуск высокотехнологичной продукции в столице вырос почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:13

2024-05-06T09:13

2024-05-06T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

максим ликсутов

сергей собянин

владислав овчинский

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За первые три месяца текущего года выпуск высокотехнологичной продукции в столице вырос почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город поддерживает производителей инновационной продукции. Свыше 100 столичных предприятий выпускают компьютерную и оптическую технику, которая закрывает потребности рынка в высокотехнологичных устройствах, в частности, в коммуникационной аппаратуре, транзисторах, вычислительных машинах, навигационных и радиолокационных приборах. За первый квартал эти компании увеличили объем производства почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Ранее мэр Москвы сообщил о росте обрабатывающей промышленности столицы в первом квартале на 17,9%. В частности, прибавило обороты производство машин и оборудования, компьютерной техники и оптических изделий, продовольствия, медикаментов и других товаров.Как отметили в пресс-службе, в Москве созданы благоприятные условия для развития производства. В ОЭЗ "Технополис Москва", имеющей особый юридический статус, действует льготный режим для инвесторов, включающий налоговые льготы и преференции. Компании-резиденты не платят имущественный, земельный, транспортный налоги, а налог на прибыль снижен с 20% до 2%.В частности, резидент ОЭЗ "Зеленоградский нанотехнологический центр" создал более 50 высокотехнологичных стартапов и инвестфонд для поддержки инновационной продукции. Так, ЗНТЦ стал одним из учредителей первого российского производителя персональных 3D-принтеров."Для развития отрасли микроэлектроники на базе особой экономической зоны “Технополис Москва” действует кластер фотоники и микроэлектроники. Его участниками уже стали 58 заводов, дизайн-центров и тестовых лабораторий. На них работают более 7,9 тысячи человек. Кластеры позволяют участникам эффективно, обмениваться опытом и технологиями, а также снижать издержки производства, наращивать конкурентоспособность отечественных предприятий", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации. Предприятия имеют возможность воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240501/roboty-1943202130.html

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экономика, технологии, москва, максим ликсутов , сергей собянин, владислав овчинский