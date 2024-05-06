Выпуск компьютеров, электроники и оптики в Москве вырос почти в 2,7 раза

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За первые три месяца текущего года выпуск высокотехнологичной продукции в столице вырос почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город поддерживает производителей инновационной продукции. Свыше 100 столичных предприятий выпускают компьютерную и оптическую технику, которая закрывает потребности рынка в высокотехнологичных устройствах, в частности, в коммуникационной аппаратуре, транзисторах, вычислительных машинах, навигационных и радиолокационных приборах. За первый квартал эти компании увеличили объем производства почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Ранее мэр Москвы сообщил о росте обрабатывающей промышленности столицы в первом квартале на 17,9%. В частности, прибавило обороты производство машин и оборудования, компьютерной техники и оптических изделий, продовольствия, медикаментов и других товаров.Как отметили в пресс-службе, в Москве созданы благоприятные условия для развития производства. В ОЭЗ "Технополис Москва", имеющей особый юридический статус, действует льготный режим для инвесторов, включающий налоговые льготы и преференции. Компании-резиденты не платят имущественный, земельный, транспортный налоги, а налог на прибыль снижен с 20% до 2%.В частности, резидент ОЭЗ "Зеленоградский нанотехнологический центр" создал более 50 высокотехнологичных стартапов и инвестфонд для поддержки инновационной продукции. Так, ЗНТЦ стал одним из учредителей первого российского производителя персональных 3D-принтеров."Для развития отрасли микроэлектроники на базе особой экономической зоны “Технополис Москва” действует кластер фотоники и микроэлектроники. Его участниками уже стали 58 заводов, дизайн-центров и тестовых лабораторий. На них работают более 7,9 тысячи человек. Кластеры позволяют участникам эффективно, обмениваться опытом и технологиями, а также снижать издержки производства, наращивать конкурентоспособность отечественных предприятий", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации. Предприятия имеют возможность воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За первые три месяца текущего года выпуск высокотехнологичной продукции в столице вырос почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«
"По поручению Сергея Собянина город поддерживает производителей инновационной продукции. Свыше 100 столичных предприятий выпускают компьютерную и оптическую технику, которая закрывает потребности рынка в высокотехнологичных устройствах, в частности, в коммуникационной аппаратуре, транзисторах, вычислительных машинах, навигационных и радиолокационных приборах. За первый квартал эти компании увеличили объем производства почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
Ранее мэр Москвы сообщил о росте обрабатывающей промышленности столицы в первом квартале на 17,9%. В частности, прибавило обороты производство машин и оборудования, компьютерной техники и оптических изделий, продовольствия, медикаментов и других товаров.
Как отметили в пресс-службе, в Москве созданы благоприятные условия для развития производства. В ОЭЗ "Технополис Москва", имеющей особый юридический статус, действует льготный режим для инвесторов, включающий налоговые льготы и преференции. Компании-резиденты не платят имущественный, земельный, транспортный налоги, а налог на прибыль снижен с 20% до 2%.
В частности, резидент ОЭЗ "Зеленоградский нанотехнологический центр" создал более 50 высокотехнологичных стартапов и инвестфонд для поддержки инновационной продукции. Так, ЗНТЦ стал одним из учредителей первого российского производителя персональных 3D-принтеров.
"Для развития отрасли микроэлектроники на базе особой экономической зоны “Технополис Москва” действует кластер фотоники и микроэлектроники. Его участниками уже стали 58 заводов, дизайн-центров и тестовых лабораторий. На них работают более 7,9 тысячи человек. Кластеры позволяют участникам эффективно, обмениваться опытом и технологиями, а также снижать издержки производства, наращивать конкурентоспособность отечественных предприятий", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации. Предприятия имеют возможность воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.