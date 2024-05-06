https://ria.ru/20240506/kitay-1944241343.html

Си Цзиньпин призвал Францию вместе противостоять новой холодной войне

Си Цзиньпин призвал Францию вместе противостоять новой холодной войне - РИА Новости, 06.05.2024

Си Цзиньпин призвал Францию вместе противостоять новой холодной войне

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Франция должны вместе противостоять "новой холодной войне" или "блоковой конфронтации", передает агентство Блумберг. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:29

2024-05-06T19:29

2024-05-06T19:35

в мире

китай

франция

си цзиньпин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Си Цзиньпин заявил, что Китай и Франция должны вместе противостоять "новой холодной войне" или "блоковой конфронтации", передает агентство Блумберг. Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань в воскресенье прибыл в Париж, начав государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну. "Си Цзиньпин призвал Китай и Францию совместно содействовать справедливой и упорядоченной модели многополярного мира", - говорится в сообщении агентства. Глава КНР добавил, что Пекин и Париж должны совместно отстаивать "взаимную выгоду".

https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html

китай

франция

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Кирилл Волков

в мире, китай, франция, си цзиньпин