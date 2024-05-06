Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал Францию вместе противостоять новой холодной войне - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 06.05.2024 (обновлено: 19:35 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/kitay-1944241343.html
Си Цзиньпин призвал Францию вместе противостоять новой холодной войне
Си Цзиньпин призвал Францию вместе противостоять новой холодной войне - РИА Новости, 06.05.2024
Си Цзиньпин призвал Францию вместе противостоять новой холодной войне
Си Цзиньпин заявил, что Китай и Франция должны вместе противостоять "новой холодной войне" или "блоковой конфронтации", передает агентство Блумберг. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:29
2024-05-06T19:35
в мире
китай
франция
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944242065_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_552a34edd64519bcf438470bfab34d62.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Си Цзиньпин заявил, что Китай и Франция должны вместе противостоять "новой холодной войне" или "блоковой конфронтации", передает агентство Блумберг. Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань в воскресенье прибыл в Париж, начав государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну. "Си Цзиньпин призвал Китай и Францию совместно содействовать справедливой и упорядоченной модели многополярного мира", - говорится в сообщении агентства. Глава КНР добавил, что Пекин и Париж должны совместно отстаивать "взаимную выгоду".
https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html
китай
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944242065_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_fed73426f3e06bf96c2e3fd40fe872f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, франция, си цзиньпин
В мире, Китай, Франция, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал Францию вместе противостоять новой холодной войне

Си Цзиньпин призвал Париж вместе противостоять блоковой конфронтации

© AFP 2024 / Thibault CamusПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон перед рабочей сессией в Елисейском дворце в Париже
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон перед рабочей сессией в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AFP 2024 / Thibault Camus
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон перед рабочей сессией в Елисейском дворце в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Си Цзиньпин заявил, что Китай и Франция должны вместе противостоять "новой холодной войне" или "блоковой конфронтации", передает агентство Блумберг.
Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань в воскресенье прибыл в Париж, начав государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну.
"Си Цзиньпин призвал Китай и Францию совместно содействовать справедливой и упорядоченной модели многополярного мира", - говорится в сообщении агентства. Глава КНР добавил, что Пекин и Париж должны совместно отстаивать "взаимную выгоду".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Европа не может себе позволить потерять Китай
5 мая, 08:00
 
В миреКитайФранцияСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала