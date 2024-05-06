Си Цзиньпин призвал Францию вместе противостоять новой холодной войне
Си Цзиньпин призвал Париж вместе противостоять блоковой конфронтации
© AFP 2024 / Thibault CamusПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон перед рабочей сессией в Елисейском дворце в Париже
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон перед рабочей сессией в Елисейском дворце в Париже
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Си Цзиньпин заявил, что Китай и Франция должны вместе противостоять "новой холодной войне" или "блоковой конфронтации", передает агентство Блумберг.
Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань в воскресенье прибыл в Париж, начав государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну.
"Си Цзиньпин призвал Китай и Францию совместно содействовать справедливой и упорядоченной модели многополярного мира", - говорится в сообщении агентства. Глава КНР добавил, что Пекин и Париж должны совместно отстаивать "взаимную выгоду".
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