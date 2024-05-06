https://ria.ru/20240506/kitay-1944109833.html

Си Цзиньпин призвал ЕС углублять стратегическое взаимодействие с Китаем

Си Цзиньпин призвал ЕС углублять стратегическое взаимодействие с Китаем - РИА Новости, 06.05.2024

Си Цзиньпин призвал ЕС углублять стратегическое взаимодействие с Китаем

Китай и ЕС должны углублять сотрудничество и доверие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:40

2024-05-06T12:40

2024-05-06T13:32

в мире

китай

си цзиньпин

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Китай и ЕС должны углублять сотрудничество и доверие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Китай и ЕС должны твердо придерживаться позиций партнерства, крепко придерживаться диалога и сотрудничества, углублять стратегическое взаимодействие, продвигать стратегическое взаимное доверие", — цитирует его слова Центральное телевидение Китая.Пекин и Брюссель должны развивать стратегическое сотрудничество, продвигать здоровое и стабильное развитие отношений, непрерывно вносить вклад в мир и развитие, подчеркнул китайский лидер.Си Цзиньпин с женой Пэн Лиюань прибыл в Париж накануне с государственным визитом. Это его первая поездка во Францию за пять лет. В рамках европейского турне, которое продлится 5-10 мая, председатель КНР посетит также Сербию и Венгрию.Как сообщало агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, планируется, что Си Цзиньпин в том числе обсудит с Макроном конфликт на Украине. В свою очередь, Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что президент Франции намерен убедить китайского лидера призвать президента России Владимира Путина остановить спецоперацию.Перед началом визита Си Цзиньпин в колонке для издания Le Figaro написал, что Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине.Европейское турне председателя КНР проходит на фоне нарастающего давления Брюсселя на Пекин и китайские компании за якобы предоставление военной помощи России. В феврале Евросоюз в рамках 13-го пакета санкций поместил в черный список четыре китайские компании.Кроме того, в Евросоюзе растут опасения по поводу чрезмерной зависимости от Китая в некоторых сферах, в частности технологической. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своей статье, которую он озаглавил "Три направления деятельности для лучшей защиты Европы", одним из направлений назвал укрепление экономической безопасности союза, где главным риском он считает отношения с Китаем.

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https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942500406.html

https://ria.ru/20240224/sanktsii-1929227154.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз