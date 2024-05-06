Си Цзиньпин призвал ЕС углублять стратегическое взаимодействие с Китаем
Си Цзиньпин: Китай и Евросоюз должны укреплять взаимное доверие
© AP Photo / Gonzalo FuentesПредседатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Китай и ЕС должны углублять сотрудничество и доверие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Китай и ЕС должны твердо придерживаться позиций партнерства, крепко придерживаться диалога и сотрудничества, углублять стратегическое взаимодействие, продвигать стратегическое взаимное доверие", — цитирует его слова Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин с женой Пэн Лиюань прибыл в Париж накануне с государственным визитом. Это его первая поездка во Францию за пять лет. В рамках европейского турне, которое продлится 5-10 мая, председатель КНР посетит также Сербию и Венгрию.
Как сообщало агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, планируется, что Си Цзиньпин в том числе обсудит с Макроном конфликт на Украине. В свою очередь, Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что президент Франции намерен убедить китайского лидера призвать президента России Владимира Путина остановить спецоперацию.
Перед началом визита Си Цзиньпин в колонке для издания Le Figaro написал, что Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине.
Европейское турне председателя КНР проходит на фоне нарастающего давления Брюсселя на Пекин и китайские компании за якобы предоставление военной помощи России. В феврале Евросоюз в рамках 13-го пакета санкций поместил в черный список четыре китайские компании.
Кроме того, в Евросоюзе растут опасения по поводу чрезмерной зависимости от Китая в некоторых сферах, в частности технологической. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своей статье, которую он озаглавил "Три направления деятельности для лучшей защиты Европы", одним из направлений назвал укрепление экономической безопасности союза, где главным риском он считает отношения с Китаем.