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"Сто лет тому вперед" в третий раз возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 06.05.2024
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Культура
 
01:34 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/kinoprokat-1944038582.html
"Сто лет тому вперед" в третий раз возглавил кинопрокат в России и СНГ
"Сто лет тому вперед" в третий раз возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 06.05.2024
"Сто лет тому вперед" в третий раз возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Сто лет тому вперёд" по мотивам одноименной повести Кира Булычёва вновь возглавил кинопрокат, заработав 142,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T01:34
2024-05-06T01:34
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Фильм "Сто лет тому вперёд" по мотивам одноименной повести Кира Булычёва вновь возглавил кинопрокат, заработав 142,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место заняла премьера недели - фильм "Всемирный потоп" с Бенедиктом Камбербэтчем, собравший 22,6 миллиона рублей. На третью строчку поднялся музыкальный фильм "Летучий корабль" со сборами 19,1 миллиона рублей. Четвертое место досталось комедийному боевику с Райаном Гослингом и Эмили Блант "Каскадёры" - сборы в странах СНГ без России и Белоруссии составили 18,7 миллиона рублей. На пятое место опустился фантастический боевик "Блиндаж" о путешествиях во время Великой Отечественной войны. Картина собрала в прокате 17 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240429/letuchiy_korabl-1942979421.html
https://ria.ru/20231002/prokat-1899814747.html
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россия, белоруссия, бенедикт камбербэтч, райан гослинг, снг
Культура, Россия, Белоруссия, Бенедикт Камбербэтч, Райан Гослинг, СНГ
"Сто лет тому вперед" в третий раз возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Сто лет тому назад" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ

© Central Partnership/YoutubeКадр из фильма "Сто лет тому вперед"
Кадр из фильма Сто лет тому вперед
© Central Partnership/Youtube
Кадр из фильма "Сто лет тому вперед". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Фильм "Сто лет тому вперёд" по мотивам одноименной повести Кира Булычёва вновь возглавил кинопрокат, заработав 142,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Второе место заняла премьера недели - фильм "Всемирный потоп" с Бенедиктом Камбербэтчем, собравший 22,6 миллиона рублей.
На съемках фильма Летучий корабль - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Фильм "Летучий корабль" собрал в прокате более миллиарда рублей
29 апреля, 02:45
На третью строчку поднялся музыкальный фильм "Летучий корабль" со сборами 19,1 миллиона рублей.
Четвертое место досталось комедийному боевику с Райаном Гослингом и Эмили Блант "Каскадёры" - сборы в странах СНГ без России и Белоруссии составили 18,7 миллиона рублей.
На пятое место опустился фантастический боевик "Блиндаж" о путешествиях во время Великой Отечественной войны. Картина собрала в прокате 17 миллионов рублей.
Кадр из фильма Неудержимые 4
Фильм "Неудержимые 4" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
2 октября 2023, 01:25
 
КультураРоссияБелоруссияБенедикт КамбербэтчРайан ГослингСНГ
 
 
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