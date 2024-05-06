https://ria.ru/20240506/kinoprokat-1944038582.html

"Сто лет тому вперед" в третий раз возглавил кинопрокат в России и СНГ

"Сто лет тому вперед" в третий раз возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 06.05.2024

"Сто лет тому вперед" в третий раз возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Сто лет тому вперёд" по мотивам одноименной повести Кира Булычёва вновь возглавил кинопрокат, заработав 142,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T01:34

2024-05-06T01:34

2024-05-06T01:34

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Фильм "Сто лет тому вперёд" по мотивам одноименной повести Кира Булычёва вновь возглавил кинопрокат, заработав 142,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место заняла премьера недели - фильм "Всемирный потоп" с Бенедиктом Камбербэтчем, собравший 22,6 миллиона рублей. На третью строчку поднялся музыкальный фильм "Летучий корабль" со сборами 19,1 миллиона рублей. Четвертое место досталось комедийному боевику с Райаном Гослингом и Эмили Блант "Каскадёры" - сборы в странах СНГ без России и Белоруссии составили 18,7 миллиона рублей. На пятое место опустился фантастический боевик "Блиндаж" о путешествиях во время Великой Отечественной войны. Картина собрала в прокате 17 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240429/letuchiy_korabl-1942979421.html

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россия, белоруссия, бенедикт камбербэтч, райан гослинг, снг