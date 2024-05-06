https://ria.ru/20240506/khezbolla-1944073582.html

"Хезболла" атаковала штаб дивизии ЦАХАЛ на Голанских высотах

"Хезболла" атаковала штаб дивизии ЦАХАЛ на Голанских высотах - РИА Новости, 06.05.2024

"Хезболла" атаковала штаб дивизии ЦАХАЛ на Голанских высотах

Ливанское движение "Хезболла" атаковало израильскую военную базу Нафах на Голанских высотах, говорится в полученном РИА Новости заявлении. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:39

2024-05-06T10:39

2024-05-06T12:20

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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 6 мая — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" атаковало израильскую военную базу Нафах на Голанских высотах, говорится в полученном РИА Новости заявлении."Атака десятками ракет "Катюша" по штабу 210-й дивизии врага на Голанских высотах была предпринята в ответ на ночную бомбардировку израильской армией долины Бекаа между городами Наби-Шит и Аль-Сафари, в результате чего несколько человек получили легкие ранения", — указало движение.Кроме того, "Хезболла" сообщила об атаке на поселение Кирьят-Шмона на севере Израиля вблизи границы с Ливаном."Десятки ракет "Катюша" и "Фалак" использовались для нанесения ударов по артиллерийским позициям израильской армии, ее солдатам и транспортным средствам в Зауре, а также по объекту Аль-Самака, по поселению Кфар-Юваль, по поселению Кфаргалади и по поселку Маргалиот", — отмечается в сообщении.Кроме того, по информации движения, в западном секторе удары нанесены по шпионской технике на объекте Рамия, а также по зданиям в поселках Авивим и Штола.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. Стороны ежедневно обстреливают позиции друг друга. По данным МИД Ливана, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались примерно 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240506/rafakh-1944042813.html

https://ria.ru/20240505/izrail-1944004902.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хезболла, израиль