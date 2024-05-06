https://ria.ru/20240506/kheyskanen-1944059357.html

В Финляндии призвали быть готовыми к кризису из-за якобы угрозы России

В Финляндии призвали быть готовыми к кризису из-за якобы угрозы России - РИА Новости, 06.05.2024

В Финляндии призвали быть готовыми к кризису из-за якобы угрозы России

Финляндии на фоне якобы имеющей место "возросшей агрессии России" нужно быть готовой к "долгосрочному кризису", она уже в последнее время нарастила в 10 раз... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:18

2024-05-06T09:18

2024-05-06T09:18

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Финляндии на фоне якобы имеющей место "возросшей агрессии России" нужно быть готовой к "долгосрочному кризису", она уже в последнее время нарастила в 10 раз производство боеприпасов, заявил заместитель начальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен. В интервью газете Financial Times Хейсканен заявил, что Финляндия начала наращивать производство боеприпасов после начала российской военной операции на Украине в 2022 году и сейчас производит примерно в 10 раз больше снарядов, чем всего пять лет назад. "Мы не находимся в состоянии военной экономики", - заявил Хейсканен. При этом, как пишет издание, он отметил, что Финляндия "находится лишь на третьей ступени из девяти на лестнице эскалации" и что, хотя страна и увеличила производство боеприпасов, заводы по-прежнему не переведены на круглосуточную работу. Хейсканен также заявил, что Финляндия недавно проверила более тысячи соглашений, которые есть у нее с частными компаниями по производству оборудования или предоставлении услуг в военное время. "Нам нужно быть готовыми к долгосрочному кризису ... Некоторые из них (соглашений - ред.) мы активировали, проверили все договоренности, протестировали закупки не только боеприпасов, но и других материалов. Мы проверяем планы и готовность наших стратегических партнеров", - добавил он. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240219/finlyandiya-1928331189.html

https://ria.ru/20240505/trotil-1944012423.html

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россия, финляндия, украина, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире