https://ria.ru/20240506/khamas-1944110143.html
ХАМАС может приостановить переговоры с Израилем
ХАМАС может приостановить переговоры с Израилем - РИА Новости, 06.05.2024
ХАМАС может приостановить переговоры с Израилем
Палестинское движение ХАМАС рассматривает возможность приостановки переговоров с Израилем в ответ на его решение провести эвакуацию в городе Рафах на юге... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:41
2024-05-06T12:41
2024-05-06T12:41
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС рассматривает возможность приостановки переговоров с Израилем в ответ на его решение провести эвакуацию в городе Рафах на юге сектора Газа, передает агентство Синьхуа со ссылкой на официальный источник. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перед планируемой наземной операцией в Рафахе на юге сектора Газа сбросила листовки с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны. "ХАМАС рассматривает возможность приостановки переговоров с Израилем в ответ на его решение эвакуировать восточные районы Рафаха", - приводит агентство слова источника. В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения сектора Газа выразил мнение, что радикальное палестинское движение ХАМАС не стремится достичь сделки по прекращению огня, и в связи с этим заявил, что приказ о входе армии в Рафах будет отдан в скором времени. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перед планируемой наземной операцией в Рафахе сбросила листовки с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html
https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html
https://ria.ru/20231024/osvobozhdenie-1905033939.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС может приостановить переговоры с Израилем
ХАМАС может приостановить переговоры с Израилем из-за ситуации в Рафахе
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС рассматривает возможность приостановки переговоров с Израилем в ответ на его решение провести эвакуацию в городе Рафах на юге сектора Газа, передает агентство Синьхуа со ссылкой на официальный источник.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перед планируемой наземной операцией в Рафахе на юге сектора Газа сбросила листовки с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны.
"ХАМАС рассматривает возможность приостановки переговоров с Израилем в ответ на его решение эвакуировать восточные районы Рафаха", - приводит агентство слова источника.
В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения сектора Газа выразил мнение, что радикальное палестинское движение ХАМАС не стремится достичь сделки по прекращению огня, и в связи с этим заявил, что приказ о входе армии в Рафах будет отдан в скором времени. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перед планируемой наземной операцией в Рафахе сбросила листовки с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.