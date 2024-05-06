https://ria.ru/20240506/khamas-1944110143.html

ХАМАС может приостановить переговоры с Израилем

ХАМАС может приостановить переговоры с Израилем - РИА Новости, 06.05.2024

ХАМАС может приостановить переговоры с Израилем

Палестинское движение ХАМАС рассматривает возможность приостановки переговоров с Израилем в ответ на его решение провести эвакуацию в городе Рафах на юге... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:41

2024-05-06T12:41

2024-05-06T12:41

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израиль

рафах (провинция)

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хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС рассматривает возможность приостановки переговоров с Израилем в ответ на его решение провести эвакуацию в городе Рафах на юге сектора Газа, передает агентство Синьхуа со ссылкой на официальный источник. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перед планируемой наземной операцией в Рафахе на юге сектора Газа сбросила листовки с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны. "ХАМАС рассматривает возможность приостановки переговоров с Израилем в ответ на его решение эвакуировать восточные районы Рафаха", - приводит агентство слова источника. В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения сектора Газа выразил мнение, что радикальное палестинское движение ХАМАС не стремится достичь сделки по прекращению огня, и в связи с этим заявил, что приказ о входе армии в Рафах будет отдан в скором времени. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перед планируемой наземной операцией в Рафахе сбросила листовки с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html

https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html

https://ria.ru/20231024/osvobozhdenie-1905033939.html

израиль

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году