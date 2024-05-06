https://ria.ru/20240506/kevorkova-1944162505.html

Журналистка Кеворкова не признала вину по делу об оправдании терроризма

Журналистка Кеворкова не признала вину по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 06.05.2024

Журналистка Кеворкова не признала вину по делу об оправдании терроризма

Журналистка Надежда Кеворкова не признает вину по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости ее адвокат Калой Ахильгов. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:12

2024-05-06T15:12

2024-05-06T15:33

происшествия

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Журналистка Надежда Кеворкова не признает вину по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости ее адвокат Калой Ахильгов."Вину по предъявленному обвинению не признает", - сказал защитник.По его словам, журналистка задержана, вопрос об избрании меры пресечения будет решаться завтра.По информации Ахильгова, журналистке вменяют публикацию в ее личном Telegram-канале от 2018 года, где она разместила текст "только что убитого Орхана Джемаля", ее близкого друга. Этот текст российский журналист Джемаль, погибший в ЦАР летом 2018 года, опубликовал еще в 2010 году, добавил адвокат.Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"* - текст был размещен в ее Telegram-канале в 2021 году, сообщил Ахильгов.Кеворкова сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240423/zaderzhanie-1941881239.html

https://ria.ru/20240428/karelin-1942934954.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия