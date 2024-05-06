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Журналистка Кеворкова не признала вину по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 06.05.2024
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15:12 06.05.2024 (обновлено: 15:33 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/kevorkova-1944162505.html
Журналистка Кеворкова не признала вину по делу об оправдании терроризма
Журналистка Кеворкова не признала вину по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 06.05.2024
Журналистка Кеворкова не признала вину по делу об оправдании терроризма
Журналистка Надежда Кеворкова не признает вину по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости ее адвокат Калой Ахильгов. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:12
2024-05-06T15:33
происшествия
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Журналистка Надежда Кеворкова не признает вину по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости ее адвокат Калой Ахильгов."Вину по предъявленному обвинению не признает", - сказал защитник.По его словам, журналистка задержана, вопрос об избрании меры пресечения будет решаться завтра.По информации Ахильгова, журналистке вменяют публикацию в ее личном Telegram-канале от 2018 года, где она разместила текст "только что убитого Орхана Джемаля", ее близкого друга. Этот текст российский журналист Джемаль, погибший в ЦАР летом 2018 года, опубликовал еще в 2010 году, добавил адвокат.Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"* - текст был размещен в ее Telegram-канале в 2021 году, сообщил Ахильгов.Кеворкова сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240423/zaderzhanie-1941881239.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Журналистка Кеворкова не признала вину по делу об оправдании терроризма

Адвокат: журналистка Кеворкова не признала вину по делу об оправдании терроризма

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Журналистка Надежда Кеворкова не признает вину по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости ее адвокат Калой Ахильгов.
"Вину по предъявленному обвинению не признает", - сказал защитник.
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По его словам, журналистка задержана, вопрос об избрании меры пресечения будет решаться завтра.
По информации Ахильгова, журналистке вменяют публикацию в ее личном Telegram-канале от 2018 года, где она разместила текст "только что убитого Орхана Джемаля", ее близкого друга. Этот текст российский журналист Джемаль, погибший в ЦАР летом 2018 года, опубликовал еще в 2010 году, добавил адвокат.
Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"* - текст был размещен в ее Telegram-канале в 2021 году, сообщил Ахильгов.
Кеворкова сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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