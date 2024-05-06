https://ria.ru/20240506/kevorkova-1944152220.html

Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма

Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма - РИА Новости, 06.05.2024

Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма

Журналистке Надежде Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма, она задержана, сообщил адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:52

2024-05-06T14:52

2024-05-06T15:08

россия

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Журналистке Надежде Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма, она задержана, сообщил адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале."Надежде Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма", - написал он.По его словам, журналистка "задержана и сегодня ее доставят в ИВС". "Завтра будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - добавил он

https://ria.ru/20240428/karelin-1942934954.html

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2024

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россия, происшествия