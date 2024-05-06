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Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма - РИА Новости, 06.05.2024
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14:52 06.05.2024 (обновлено: 15:08 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/kevorkova-1944152220.html
Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма
Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма - РИА Новости, 06.05.2024
Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма
Журналистке Надежде Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма, она задержана, сообщил адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:52
2024-05-06T15:08
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Журналистке Надежде Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма, она задержана, сообщил адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале."Надежде Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма", - написал он.По его словам, журналистка "задержана и сегодня ее доставят в ИВС". "Завтра будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - добавил он
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма

Адвокат: журналистке Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Журналистке Надежде Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма, она задержана, сообщил адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале.
«
"Надежде Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма", - написал он.
По его словам, журналистка "задержана и сегодня ее доставят в ИВС". "Завтра будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - добавил он
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