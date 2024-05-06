https://ria.ru/20240506/kevorkova-1944152220.html
Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма
Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма - РИА Новости, 06.05.2024
Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма
Журналистке Надежде Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма, она задержана, сообщил адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:52
2024-05-06T14:52
2024-05-06T15:08
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Журналистке Надежде Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма, она задержана, сообщил адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале."Надежде Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма", - написал он.По его словам, журналистка "задержана и сегодня ее доставят в ИВС". "Завтра будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - добавил он
https://ria.ru/20240428/karelin-1942934954.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма
Адвокат: журналистке Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма