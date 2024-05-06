Во Владикавказе заложили капсулу времени в честь 240-летия города
Во Владикавказе заложили капсулу времени в честь 240-летия со дня основания
Города России. Владикавказ. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 6 мая - РИА Новости. Капсулу времени, которую откроют в 2084 году, заложили во Владикавказе в честь 240-летия со дня основания города, сообщает пресс-служба администрации города.
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"Идея отправить письмо в будущее принадлежит ученикам 10 "Б" класса владикавказской школы № 11. Ребята решили отметить так 240-летие Владикавказа. Написали текст обращения, под которым подписались 24 тысячи учеников городских школ. Инициативу школьников поддержал глава Вячеслав Мильдзихов и предложил заложить капсулу времени в самом сердце города на площади Дзаугу Бугулову в день основания Владикавказа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
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В торжественной церемонии закладки капсулы времени с посланием школьникам 2084 года приняли участие мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов, заместитель главы города Мадина Ходова, учащиеся и учителя городских школ.
Кроме самого текста обращения к сверстникам из 2084 года, школьники заложили в капсулу времени школьные принадлежности, книги и георгиевские ленточки.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что "сегодняшний день выбран для мероприятия не случайно".
"Ровно 240 лет назад – 6 мая 1784 года – указом императрицы Екатерины II была основана Владикавказская крепость. А спустя 76 лет крепость получила статус города... Какой большой и не всегда лёгкий путь прошёл наш Владикавказ, чтобы стать таким, каким мы его сегодня знаем и любим – гостеприимным, дружелюбным, открытым, уютным и современным городом! Всегда бывает приятно, когда люди из разных уголков страны отмечают, как мы бережно сохраняем исторические наследие города, наши уникальные памятники архитектуры, какой самобытный и неповторимый наш город у синих гор", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Глава республики добавил, что отмечать 240-летие Владикавказа будут широко – большим концертом, выставками, народными гуляниями. Все это запланировано на ближайшие месяцы.
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