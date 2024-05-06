https://ria.ru/20240506/izrailya-1944266888.html

В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе

В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе - РИА Новости, 06.05.2024

В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе

Кабинет военных действий Израиля принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа с целью оказания давления на палестинское движение ХАМАС по... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T23:34

2024-05-06T23:34

2024-05-06T23:35

в мире

израиль

рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Кабинет военных действий Израиля принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа с целью оказания давления на палестинское движение ХАМАС по вопросу освобождения заложников, сообщила в понедельник канцелярия израильского премьера. "Военный кабинет единогласно решил, что Израиль продолжает операцию в Рафахе, чтобы оказать военное давление на ХАМАС, способствовать освобождению наших заложников и достижению других целей войны", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что "параллельно, несмотря на то, что предложение ХАМАС далеко от обязательных требований Израиля, Израиль отправит делегацию на переговоры, чтобы использовать возможность достижения соглашения на приемлемых для Израиля условиях".

https://ria.ru/20240506/gosdep-1944253329.html

израиль

рафах (провинция)

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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году