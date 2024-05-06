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В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе - РИА Новости, 06.05.2024
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23:34 06.05.2024 (обновлено: 23:35 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/izrailya-1944266888.html
В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе
В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе - РИА Новости, 06.05.2024
В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе
Кабинет военных действий Израиля принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа с целью оказания давления на палестинское движение ХАМАС по... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T23:34
2024-05-06T23:35
в мире
израиль
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Кабинет военных действий Израиля принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа с целью оказания давления на палестинское движение ХАМАС по вопросу освобождения заложников, сообщила в понедельник канцелярия израильского премьера. "Военный кабинет единогласно решил, что Израиль продолжает операцию в Рафахе, чтобы оказать военное давление на ХАМАС, способствовать освобождению наших заложников и достижению других целей войны", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что "параллельно, несмотря на то, что предложение ХАМАС далеко от обязательных требований Израиля, Израиль отправит делегацию на переговоры, чтобы использовать возможность достижения соглашения на приемлемых для Израиля условиях".
https://ria.ru/20240506/gosdep-1944253329.html
израиль
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе

В Израиле сообщили о продолжении операции в Рафахе с целью давления на ХАМАС

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Кабинет военных действий Израиля принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа с целью оказания давления на палестинское движение ХАМАС по вопросу освобождения заложников, сообщила в понедельник канцелярия израильского премьера.
«
"Военный кабинет единогласно решил, что Израиль продолжает операцию в Рафахе, чтобы оказать военное давление на ХАМАС, способствовать освобождению наших заложников и достижению других целей войны", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "параллельно, несмотря на то, что предложение ХАМАС далеко от обязательных требований Израиля, Израиль отправит делегацию на переговоры, чтобы использовать возможность достижения соглашения на приемлемых для Израиля условиях".
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В миреИзраильРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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