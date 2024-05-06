https://ria.ru/20240506/izrailya-1944266888.html
В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе
В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе - РИА Новости, 06.05.2024
В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе
Кабинет военных действий Израиля принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа с целью оказания давления на палестинское движение ХАМАС по... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T23:34
2024-05-06T23:34
2024-05-06T23:35
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Кабинет военных действий Израиля принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа с целью оказания давления на палестинское движение ХАМАС по вопросу освобождения заложников, сообщила в понедельник канцелярия израильского премьера. "Военный кабинет единогласно решил, что Израиль продолжает операцию в Рафахе, чтобы оказать военное давление на ХАМАС, способствовать освобождению наших заложников и достижению других целей войны", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что "параллельно, несмотря на то, что предложение ХАМАС далеко от обязательных требований Израиля, Израиль отправит делегацию на переговоры, чтобы использовать возможность достижения соглашения на приемлемых для Израиля условиях".
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе
В Израиле сообщили о продолжении операции в Рафахе с целью давления на ХАМАС