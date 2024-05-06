Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы
Repubblica: генсек НАТО попросит Рим увеличить военные расходы, но денег нет
Италия. Архивное фото
РИМ, 6 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы, но итальянский бюджет не рассчитан на подобные траты, пишет газета Repubblica.
Столтенберг в среду посетит итальянскую столицу, где встретится с премьер-министром Джорджей Мелони. Он передает "явное и неудобное послание" о необходимости ускорения роста военных расходов до принятого в НАТО уровня в 2%, достижение которого итальянские власти считают реалистичным не ранее 2028 года. Нынешний показатель составляет 1,43%, в следующем году он запланирован на уровне 1,45% ВВП.
"Ответ, дипломатический из-за отсутствия альтернатив, будет таким: хотелось бы, но ресурсов действительно мало", - говорится в статье Repubblica. Правительство Италии, отмечает издание, "не в состоянии быть восприимчивым к запросам Запада", так как оборонные расходы на этот год запланированы на уровне 1,43%, или 29,1 миллиарда евро. Теперь Мелони "только сможет выдвинуть со Столтенбергом предположение" о некотором повышении взятых обязательств, которое будет приурочено ко встрече НАТО в Вашингтоне 9-11 июля и саммиту "Большой семерки" в Апулиии 13-15 июня.
"Речь идет максимум о сотых долях процента, точно не о десятых. Для сравнения: каждые 0,1% ВВП в 2023 году на самом деле стоят 2 миллиарда 100 миллионов евро. Короче говоря, для достижения целевого показателя в 2% необходимо более 0,54% ВВП, что составляет более 11 миллиардов", - сообщает газета.
Вопрос об обязательствах в рамках НАТО накладывается на разногласия в правящей в Италии коалиции и сценарии о прямом вмешательстве альянса в конфликт на Украине в случае ухудшения ситуации. "Это гигантский политический раскол, который в случае эскалации рискует разрушить большинство", - заключает газета, говоря о резком неприятии со стороны партии "Лига" инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.
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