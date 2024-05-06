Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/italiya-1944141511.html
Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы
Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы - РИА Новости, 06.05.2024
Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы, но итальянский бюджет не рассчитан на подобные траты, пишет газета... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:20
2024-05-06T14:20
в мире
италия
украина
рим
йенс столтенберг
джорджа мелони
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148188/63/1481886309_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_f2cca16e4b5d0312c2d3a60161a78a6c.jpg
РИМ, 6 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы, но итальянский бюджет не рассчитан на подобные траты, пишет газета Repubblica. Столтенберг в среду посетит итальянскую столицу, где встретится с премьер-министром Джорджей Мелони. Он передает "явное и неудобное послание" о необходимости ускорения роста военных расходов до принятого в НАТО уровня в 2%, достижение которого итальянские власти считают реалистичным не ранее 2028 года. Нынешний показатель составляет 1,43%, в следующем году он запланирован на уровне 1,45% ВВП. "Ответ, дипломатический из-за отсутствия альтернатив, будет таким: хотелось бы, но ресурсов действительно мало", - говорится в статье Repubblica. Правительство Италии, отмечает издание, "не в состоянии быть восприимчивым к запросам Запада", так как оборонные расходы на этот год запланированы на уровне 1,43%, или 29,1 миллиарда евро. Теперь Мелони "только сможет выдвинуть со Столтенбергом предположение" о некотором повышении взятых обязательств, которое будет приурочено ко встрече НАТО в Вашингтоне 9-11 июля и саммиту "Большой семерки" в Апулиии 13-15 июня. "Речь идет максимум о сотых долях процента, точно не о десятых. Для сравнения: каждые 0,1% ВВП в 2023 году на самом деле стоят 2 миллиарда 100 миллионов евро. Короче говоря, для достижения целевого показателя в 2% необходимо более 0,54% ВВП, что составляет более 11 миллиардов", - сообщает газета. Вопрос об обязательствах в рамках НАТО накладывается на разногласия в правящей в Италии коалиции и сценарии о прямом вмешательстве альянса в конфликт на Украине в случае ухудшения ситуации. "Это гигантский политический раскол, который в случае эскалации рискует разрушить большинство", - заключает газета, говоря о резком неприятии со стороны партии "Лига" инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.
https://ria.ru/20240505/ukraina-1944028134.html
https://ria.ru/20240107/zakharova-1920062118.html
италия
украина
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148188/63/1481886309_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_2f5dfe40243a06370235d086347d5f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, украина, рим, йенс столтенберг, джорджа мелони, эммануэль макрон, нато
В мире, Италия, Украина, Рим, Йенс Столтенберг, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, НАТО
Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы

Repubblica: генсек НАТО попросит Рим увеличить военные расходы, но денег нет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИталия
Италия - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 6 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы, но итальянский бюджет не рассчитан на подобные траты, пишет газета Repubblica.
Столтенберг в среду посетит итальянскую столицу, где встретится с премьер-министром Джорджей Мелони. Он передает "явное и неудобное послание" о необходимости ускорения роста военных расходов до принятого в НАТО уровня в 2%, достижение которого итальянские власти считают реалистичным не ранее 2028 года. Нынешний показатель составляет 1,43%, в следующем году он запланирован на уровне 1,45% ВВП.
Генерал-лейтенант Бен Ходжес - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
"Если это выяснится". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине
5 мая, 22:41
"Ответ, дипломатический из-за отсутствия альтернатив, будет таким: хотелось бы, но ресурсов действительно мало", - говорится в статье Repubblica. Правительство Италии, отмечает издание, "не в состоянии быть восприимчивым к запросам Запада", так как оборонные расходы на этот год запланированы на уровне 1,43%, или 29,1 миллиарда евро. Теперь Мелони "только сможет выдвинуть со Столтенбергом предположение" о некотором повышении взятых обязательств, которое будет приурочено ко встрече НАТО в Вашингтоне 9-11 июля и саммиту "Большой семерки" в Апулиии 13-15 июня.
"Речь идет максимум о сотых долях процента, точно не о десятых. Для сравнения: каждые 0,1% ВВП в 2023 году на самом деле стоят 2 миллиарда 100 миллионов евро. Короче говоря, для достижения целевого показателя в 2% необходимо более 0,54% ВВП, что составляет более 11 миллиардов", - сообщает газета.
Вопрос об обязательствах в рамках НАТО накладывается на разногласия в правящей в Италии коалиции и сценарии о прямом вмешательстве альянса в конфликт на Украине в случае ухудшения ситуации. "Это гигантский политический раскол, который в случае эскалации рискует разрушить большинство", - заключает газета, говоря о резком неприятии со стороны партии "Лига" инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Захарова прокомментировала идею создания европейской армии
7 января, 16:15
 
В миреИталияУкраинаРимЙенс СтолтенбергДжорджа МелониЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала