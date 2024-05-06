https://ria.ru/20240506/italiya-1944141511.html

Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы

Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы - РИА Новости, 06.05.2024

Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы, но итальянский бюджет не рассчитан на подобные траты, пишет газета... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:20

2024-05-06T14:20

2024-05-06T14:20

в мире

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эммануэль макрон

нато

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РИМ, 6 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы, но итальянский бюджет не рассчитан на подобные траты, пишет газета Repubblica. Столтенберг в среду посетит итальянскую столицу, где встретится с премьер-министром Джорджей Мелони. Он передает "явное и неудобное послание" о необходимости ускорения роста военных расходов до принятого в НАТО уровня в 2%, достижение которого итальянские власти считают реалистичным не ранее 2028 года. Нынешний показатель составляет 1,43%, в следующем году он запланирован на уровне 1,45% ВВП. "Ответ, дипломатический из-за отсутствия альтернатив, будет таким: хотелось бы, но ресурсов действительно мало", - говорится в статье Repubblica. Правительство Италии, отмечает издание, "не в состоянии быть восприимчивым к запросам Запада", так как оборонные расходы на этот год запланированы на уровне 1,43%, или 29,1 миллиарда евро. Теперь Мелони "только сможет выдвинуть со Столтенбергом предположение" о некотором повышении взятых обязательств, которое будет приурочено ко встрече НАТО в Вашингтоне 9-11 июля и саммиту "Большой семерки" в Апулиии 13-15 июня. "Речь идет максимум о сотых долях процента, точно не о десятых. Для сравнения: каждые 0,1% ВВП в 2023 году на самом деле стоят 2 миллиарда 100 миллионов евро. Короче говоря, для достижения целевого показателя в 2% необходимо более 0,54% ВВП, что составляет более 11 миллиардов", - сообщает газета. Вопрос об обязательствах в рамках НАТО накладывается на разногласия в правящей в Италии коалиции и сценарии о прямом вмешательстве альянса в конфликт на Украине в случае ухудшения ситуации. "Это гигантский политический раскол, который в случае эскалации рискует разрушить большинство", - заключает газета, говоря о резком неприятии со стороны партии "Лига" инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

https://ria.ru/20240505/ukraina-1944028134.html

https://ria.ru/20240107/zakharova-1920062118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, украина, рим, йенс столтенберг, джорджа мелони, эммануэль макрон, нато