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Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах - РИА Новости, 06.05.2024
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12:45 06.05.2024 (обновлено: 13:57 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/inoagenty-1944110876.html
Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах - РИА Новости, 06.05.2024
Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
Госдума на пленарном заседании приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах всех уровней. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:45
2024-05-06T13:57
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах всех уровней.Таблицу поправок внесли ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали документы с ошибками и опечатками."При проведении выборов &lt;...&gt; кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента", — сказано в тексте поправок.Это положение распространяется на выборы в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.Гражданина, зарегистрированного кандидатом, нельзя будет внести в реестр иноагентов, а действующие фигуранты этого списка не смогут становиться наблюдателями и доверенными лицами кандидатов на выборах.Полномочия иноагентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если их к этому времени не исключат из соответствующего реестра. Полномочия депутатов и губернаторов, ставших иноагентами, также прекратят досрочно.Помимо этого, иноагент не сможет претендовать на пост сенатора.
https://ria.ru/20240505/chubays-1943942031.html
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Политика, Госдума РФ, Россия
Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах

ГД приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах всех уровней

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах всех уровней.
Таблицу поправок внесли ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали документы с ошибками и опечатками.
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"При проведении выборов <...> кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента", — сказано в тексте поправок.
Это положение распространяется на выборы в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.
Гражданина, зарегистрированного кандидатом, нельзя будет внести в реестр иноагентов, а действующие фигуранты этого списка не смогут становиться наблюдателями и доверенными лицами кандидатов на выборах.
Полномочия иноагентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если их к этому времени не исключат из соответствующего реестра. Полномочия депутатов и губернаторов, ставших иноагентами, также прекратят досрочно.
Помимо этого, иноагент не сможет претендовать на пост сенатора.
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