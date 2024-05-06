https://ria.ru/20240506/inoagenty-1944110876.html
Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах - РИА Новости, 06.05.2024
Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
Госдума на пленарном заседании приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах всех уровней. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:45
2024-05-06T12:45
2024-05-06T13:57
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах всех уровней.Таблицу поправок внесли ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали документы с ошибками и опечатками."При проведении выборов <...> кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента", — сказано в тексте поправок.Это положение распространяется на выборы в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.Гражданина, зарегистрированного кандидатом, нельзя будет внести в реестр иноагентов, а действующие фигуранты этого списка не смогут становиться наблюдателями и доверенными лицами кандидатов на выборах.Полномочия иноагентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если их к этому времени не исключат из соответствующего реестра. Полномочия депутатов и губернаторов, ставших иноагентами, также прекратят досрочно.Помимо этого, иноагент не сможет претендовать на пост сенатора.
https://ria.ru/20240505/chubays-1943942031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, госдума рф, россия
Политика, Госдума РФ, Россия
Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
ГД приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах всех уровней
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании приняла поправки
, запрещающие иноагентам участвовать в выборах всех уровней.
Таблицу поправок внесли ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали документы с ошибками и опечатками.
"При проведении выборов <...> кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента", — сказано в тексте поправок.
Это положение распространяется на выборы в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.
Гражданина, зарегистрированного кандидатом, нельзя будет внести в реестр иноагентов, а действующие фигуранты этого списка не смогут становиться наблюдателями и доверенными лицами кандидатов на выборах.
Полномочия иноагентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если их к этому времени не исключат из соответствующего реестра. Полномочия депутатов и губернаторов, ставших иноагентами, также прекратят досрочно.
Помимо этого, иноагент не сможет претендовать на пост сенатора.