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Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина - РИА Новости, 06.05.2024
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23:19 06.05.2024 (обновлено: 23:25 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944265767.html
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина - РИА Новости, 06.05.2024
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T23:19
2024-05-06T23:25
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владимир путин
евросоюз
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано. "Наш посол не будет присутствовать на церемонии", - приводит агентство слова Стано. Ранее также официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина.Церемония инаугурации Владимира Путина пройдет в Кремле 7 мая, начало запланировано на 12.00 мск.
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в мире, россия, владимир путин, евросоюз, инаугурация владимира путина — 2024
В мире, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина

Рейтер: посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина 7 мая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.
«
"Наш посол не будет присутствовать на церемонии", - приводит агентство слова Стано.
Ранее также официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина.
Церемония инаугурации Владимира Путина пройдет в Кремле 7 мая, начало запланировано на 12.00 мск.
Кремль - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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