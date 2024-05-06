https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944265767.html
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина - РИА Новости, 06.05.2024
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T23:19
2024-05-06T23:19
2024-05-06T23:25
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евросоюз
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано. "Наш посол не будет присутствовать на церемонии", - приводит агентство слова Стано. Ранее также официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина.Церемония инаугурации Владимира Путина пройдет в Кремле 7 мая, начало запланировано на 12.00 мск.
https://ria.ru/20240506/ushakov-1944206935.html
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в мире, россия, владимир путин, евросоюз, инаугурация владимира путина — 2024
В мире, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина
Рейтер: посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина 7 мая