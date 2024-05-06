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Инаугурация президента России - РИА Новости, 06.05.2024
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16:12 06.05.2024
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Инаугурация президента России
Инаугурация президента России - РИА Новости, 06.05.2024
Инаугурация президента России
Инаугурация президента России состоится в Большом Кремлевском дворце 7 мая. Церемонию посетят представители Федерального собрания, судьи Конституционного суда,... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:12
2024-05-06T16:12
инфографика
политика
россия
владимир путин
инаугурация
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Инаугурация президента России состоится в Большом Кремлевском дворце 7 мая. Церемонию посетят представители Федерального собрания, судьи Конституционного суда, члены правительства и Центризбиркома, выдающиеся деятели науки и культуры, известные спортсмены. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, торжество пройдет по стандартному сценарию с небольшими нюансами. Смотрите в карточках Ria.ru, что предусматривает процедура вступления в должность главы государства.
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политика, россия, владимир путин, инаугурация, инфографика
Инфографика, Политика, Россия, Владимир Путин, Инаугурация
Инфографика

Инаугурация президента России

Читать ria.ru в
Инаугурация президента России состоится в Большом Кремлевском дворце 7 мая. Церемонию посетят представители Федерального собрания, судьи Конституционного суда, члены правительства и Центризбиркома, выдающиеся деятели науки и культуры, известные спортсмены. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, торжество пройдет по стандартному сценарию с небольшими нюансами. Смотрите в карточках Ria.ru, что предусматривает процедура вступления в должность главы государства.
 
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