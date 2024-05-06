https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944139293.html

Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации Путина

Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации Путина - РИА Новости, 06.05.2024

Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации Путина

Представители ФРГ не будут участвовать в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявила представитель министерства иностранных дел Германии... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:09

2024-05-06T14:09

2024-05-06T14:11

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владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

германия

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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Представители ФРГ не будут участвовать в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявила представитель министерства иностранных дел Германии Катрин Дешауэр. "Германия не будет участвовать в этом событии, и на посольском уровне тоже. Мы не будем представлены", - заявила она журналистам. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

https://ria.ru/20240319/medvedev-1934173406.html

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россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, германия, в мире