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Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации Путина
Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации Путина - РИА Новости, 06.05.2024
Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации Путина
Представители ФРГ не будут участвовать в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявила представитель министерства иностранных дел Германии... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:09
2024-05-06T14:09
2024-05-06T14:11
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Представители ФРГ не будут участвовать в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявила представитель министерства иностранных дел Германии Катрин Дешауэр. "Германия не будет участвовать в этом событии, и на посольском уровне тоже. Мы не будем представлены", - заявила она журналистам. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
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россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, германия, в мире
Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Германия, В мире
Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации Путина
МИД ФРГ: Германия не будет участвовать в церемонии инаугурации Путина 7 мая