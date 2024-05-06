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Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации Путина - РИА Новости, 06.05.2024
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14:09 06.05.2024 (обновлено: 14:11 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944139293.html
Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации Путина
Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации Путина - РИА Новости, 06.05.2024
Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации Путина
Представители ФРГ не будут участвовать в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявила представитель министерства иностранных дел Германии... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:09
2024-05-06T14:11
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инаугурация владимира путина — 2024
германия
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Представители ФРГ не будут участвовать в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявила представитель министерства иностранных дел Германии Катрин Дешауэр. "Германия не будет участвовать в этом событии, и на посольском уровне тоже. Мы не будем представлены", - заявила она журналистам. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
https://ria.ru/20240319/medvedev-1934173406.html
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россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, германия, в мире
Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Германия, В мире
Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации Путина

МИД ФРГ: Германия не будет участвовать в церемонии инаугурации Путина 7 мая

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Представители ФРГ не будут участвовать в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявила представитель министерства иностранных дел Германии Катрин Дешауэр.
"Германия не будет участвовать в этом событии, и на посольском уровне тоже. Мы не будем представлены", - заявила она журналистам.
Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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