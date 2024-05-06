https://ria.ru/20240506/gvineya-bisau-1944146715.html

Президент Гвинеи-Бисау планирует прибыть в Россию в среду

Президент Гвинеи-Бисау планирует прибыть в Россию в среду - РИА Новости, 06.05.2024

Президент Гвинеи-Бисау планирует прибыть в Россию в среду

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, чей визит в Россию ожидается 8-11 мая, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили РИА... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:39

2024-05-06T14:39

2024-05-06T14:45

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, чей визит в Россию ожидается 8-11 мая, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране.Ранее в посольстве Гвинеи-Бисау в Москве подтвердили агентству, что Умару Сисоку Эмбало посетит Россию и станет почетным гостем на параде Победы 9 мая."Подтверждаем, что действительно будет визит у президента Гвинеи-Бисау. Он планирует находиться в России с 8 по 11 мая. Да, предусмотрена встреча с Владимиром Владимировичем. Двусторонние переговоры на высшем уровне", - рассказали РИА Новости в посольстве России в Гвинее-Бисау.В первую очередь речь зайдет о двустороннем сотрудничестве государств. Круг тем для обсуждения "достаточно обширный", подчеркнули в российской дипмиссии. В том числе речь зайдет о подготовке кадров для Гвинеи-Бисау в РФ.Умару Сисоку Эмбало прибудет в Россию из Гвинеи-Бисау с делегацией, уточнили в посольстве, отметив, что не обладают информацией о ее составе.

https://ria.ru/20240319/gvineya-bisau-1934346151.html

https://ria.ru/20230729/putin-1887073711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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