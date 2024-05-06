https://ria.ru/20240506/gvineya-bisau-1944146715.html
Президент Гвинеи-Бисау планирует прибыть в Россию в среду
Президент Гвинеи-Бисау планирует прибыть в Россию в среду - РИА Новости, 06.05.2024
Президент Гвинеи-Бисау планирует прибыть в Россию в среду
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, чей визит в Россию ожидается 8-11 мая, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили РИА... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:39
2024-05-06T14:39
2024-05-06T14:45
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, чей визит в Россию ожидается 8-11 мая, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране.Ранее в посольстве Гвинеи-Бисау в Москве подтвердили агентству, что Умару Сисоку Эмбало посетит Россию и станет почетным гостем на параде Победы 9 мая."Подтверждаем, что действительно будет визит у президента Гвинеи-Бисау. Он планирует находиться в России с 8 по 11 мая. Да, предусмотрена встреча с Владимиром Владимировичем. Двусторонние переговоры на высшем уровне", - рассказали РИА Новости в посольстве России в Гвинее-Бисау.В первую очередь речь зайдет о двустороннем сотрудничестве государств. Круг тем для обсуждения "достаточно обширный", подчеркнули в российской дипмиссии. В том числе речь зайдет о подготовке кадров для Гвинеи-Бисау в РФ.Умару Сисоку Эмбало прибудет в Россию из Гвинеи-Бисау с делегацией, уточнили в посольстве, отметив, что не обладают информацией о ее составе.
https://ria.ru/20240319/gvineya-bisau-1934346151.html
https://ria.ru/20230729/putin-1887073711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гвинея-бисау, в мире, владимир путин, день победы, москва, парад победы в 2024 году
Россия, Гвинея-Бисау, В мире, Владимир Путин, День Победы, Москва, Парад Победы в 2024 году
Президент Гвинеи-Бисау планирует прибыть в Россию в среду
Президент Гвинеи-Бисау планирует визит в Россию 8-11 мая и встречу с Путиным
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, чей визит в Россию ожидается 8-11 мая, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране.
Ранее в посольстве Гвинеи-Бисау в Москве
подтвердили агентству, что Умару Сисоку Эмбало посетит Россию и станет почетным гостем на параде Победы 9 мая.
"Подтверждаем, что действительно будет визит у президента Гвинеи-Бисау. Он планирует находиться в России с 8 по 11 мая. Да, предусмотрена встреча с Владимиром Владимировичем. Двусторонние переговоры на высшем уровне", - рассказали РИА Новости в посольстве России в Гвинее-Бисау.
В первую очередь речь зайдет о двустороннем сотрудничестве государств. Круг тем для обсуждения "достаточно обширный", подчеркнули в российской дипмиссии. В том числе речь зайдет о подготовке кадров для Гвинеи-Бисау в РФ.
Умару Сисоку Эмбало прибудет в Россию из Гвинеи-Бисау с делегацией, уточнили в посольстве, отметив, что не обладают информацией о ее составе.