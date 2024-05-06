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МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ - РИА Новости, 06.05.2024
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10:51 06.05.2024 (обновлено: 11:02 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/glavkom-1944075847.html
МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ
МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ - РИА Новости, 06.05.2024
МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ
Бывший главком вооруженных сил Украины Руслан Хомчак объявлен в розыск, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:51
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бывший главком вооруженных сил Украины Руслан Хомчак объявлен в розыск, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ."Руслан Борисович Хомчак, 5.6.1967. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.Хомчак был главкомом ВСУ с марта 2020 по июль 2021 года.
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украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ

МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ Руслана Хомчака

© Фото : Міністерство оборони України Руслан Хомчак
Руслан Хомчак - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Міністерство оборони України
Руслан Хомчак. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бывший главком вооруженных сил Украины Руслан Хомчак объявлен в розыск, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ.
"Руслан Борисович Хомчак, 5.6.1967. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
© МВД РоссииОриентировка на розыск Руслана Хомчака
Ориентировка на розыск Руслана Хомчака
© МВД России
Ориентировка на розыск Руслана Хомчака
Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
Хомчак был главкомом ВСУ с марта 2020 по июль 2021 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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5 мая, 09:58
 
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