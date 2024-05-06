https://ria.ru/20240506/glavkom-1944075847.html

МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ

МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ - РИА Новости, 06.05.2024

МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ

Бывший главком вооруженных сил Украины Руслан Хомчак объявлен в розыск, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:51

2024-05-06T10:51

2024-05-06T11:02

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бывший главком вооруженных сил Украины Руслан Хомчак объявлен в розыск, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ."Руслан Борисович Хомчак, 5.6.1967. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.Хомчак был главкомом ВСУ с марта 2020 по июль 2021 года.

https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943946317.html

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Варвара Скокшина

украина, россия, вооруженные силы украины, в мире