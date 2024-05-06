https://ria.ru/20240506/glavkom-1944075847.html
МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ
МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ - РИА Новости, 06.05.2024
МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ
Бывший главком вооруженных сил Украины Руслан Хомчак объявлен в розыск, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:51
2024-05-06T10:51
2024-05-06T11:02
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бывший главком вооруженных сил Украины Руслан Хомчак объявлен в розыск, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ."Руслан Борисович Хомчак, 5.6.1967. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.Хомчак был главкомом ВСУ с марта 2020 по июль 2021 года.
https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943946317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ
МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ Руслана Хомчака