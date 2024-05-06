https://ria.ru/20240506/gladkov-1944256886.html

Гладков подтвердил гибель семи мирных жителей после обстрела ВСУ

Гладков подтвердил гибель семи мирных жителей после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.05.2024

Гладков подтвердил гибель семи мирных жителей после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что, по уточненной информации, в результате воздушной атаки дронами в Борисовском районе погибли... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T21:32

2024-05-06T21:32

2024-05-06T21:32

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что, по уточненной информации, в результате воздушной атаки дронами в Борисовском районе погибли семь мирных жителей. "Уточненная информация по трагедии в Борисовском районе. В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщил он в понедельник в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщил, что украинские дроны в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. По первоначальным данным, сообщалось о шести погибших. В компании сообщали позднее о семи погибших сотрудниках.

https://ria.ru/20240506/gladkov-1944233380.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков