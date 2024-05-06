https://ria.ru/20240506/gladkov-1944256886.html
Гладков подтвердил гибель семи мирных жителей после обстрела ВСУ
Гладков подтвердил гибель семи мирных жителей после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.05.2024
Гладков подтвердил гибель семи мирных жителей после обстрела ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что, по уточненной информации, в результате воздушной атаки дронами в Борисовском районе погибли... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T21:32
2024-05-06T21:32
2024-05-06T21:32
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происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что, по уточненной информации, в результате воздушной атаки дронами в Борисовском районе погибли семь мирных жителей. "Уточненная информация по трагедии в Борисовском районе. В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщил он в понедельник в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщил, что украинские дроны в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. По первоначальным данным, сообщалось о шести погибших. В компании сообщали позднее о семи погибших сотрудниках.
https://ria.ru/20240506/gladkov-1944233380.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков подтвердил гибель семи мирных жителей после обстрела ВСУ
Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли семь человек