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Гладков подтвердил гибель семи мирных жителей после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/gladkov-1944256886.html
Гладков подтвердил гибель семи мирных жителей после обстрела ВСУ
Гладков подтвердил гибель семи мирных жителей после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.05.2024
Гладков подтвердил гибель семи мирных жителей после обстрела ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что, по уточненной информации, в результате воздушной атаки дронами в Борисовском районе погибли... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T21:32
2024-05-06T21:32
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что, по уточненной информации, в результате воздушной атаки дронами в Борисовском районе погибли семь мирных жителей. "Уточненная информация по трагедии в Борисовском районе. В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщил он в понедельник в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщил, что украинские дроны в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. По первоначальным данным, сообщалось о шести погибших. В компании сообщали позднее о семи погибших сотрудниках.
https://ria.ru/20240506/gladkov-1944233380.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков подтвердил гибель семи мирных жителей после обстрела ВСУ

Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли семь человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что, по уточненной информации, в результате воздушной атаки дронами в Борисовском районе погибли семь мирных жителей.
«
"Уточненная информация по трагедии в Борисовском районе. В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщил он в понедельник в своем Telegram-канале.
Ранее Гладков сообщил, что украинские дроны в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. По первоначальным данным, сообщалось о шести погибших. В компании сообщали позднее о семи погибших сотрудниках.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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