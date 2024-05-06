https://ria.ru/20240506/gladkov-1944164737.html

Гладков рассказал о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ

Гладков рассказал о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 06.05.2024

Гладков рассказал о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ

Трое пострадавших после атак украинских дронов у села Березовка Борисовского района находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:19

2024-05-06T15:19

2024-05-06T15:25

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Трое пострадавших после атак украинских дронов у села Березовка Борисовского района находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В результате действий ВСУ погибли 6 человек, ещё 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести, из них трое человек сейчас находятся в тяжелом состоянии… Заехал в Борисовскую ЦРБ, где получают помощь пострадавшие жители, поговорили с главным врачом больницы Алексеем Сергеевичем Дюминым. Двое мужчин в настоящий момент находятся в реанимации, трое женщин и трое мужчин – в палатах", - написал Гладков в Telegram-канале. ⠀Губернатор добавил, что в детскую областную больницу с травмами доставлены трое братьев, с ними находится мама. В результате происшествия 6-летний мальчик получил сотрясение головного мозга, 9-летний ребенок - контузию, а 17-летний парень - ушиб кисти и сотрясение головного мозга. "В городской больнице №2 города Белгорода необходимую медицинскую помощь получают 12 пострадавших жителей, в областной клинической больнице – 9 человек. Ещё 10 человек после оказанной медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение", - уточнил глава региона. Гладков отметил, что одними из первых на место трагедии прибыли бывшие бойцы территориальной самообороны, которые подписали контракт и сейчас служат в батальоне "Запад-Ахмат". Ранее губернатор информировал, что украинские дроны в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. В компании сообщили, что имеется информация о семи погибших сотрудниках. По данным минздрава, 42 человека получили ранения, среди них трое детей, 32 госпитализированы. При повторной атаке дрона у села Берёзовка осколочные ранения получил мужчина.

https://ria.ru/20240506/glavkom-1944075847.html

https://ria.ru/20240505/ocheretino-1944013610.html

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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины