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Гладков рассказал о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 06.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 06.05.2024 (обновлено: 15:25 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/gladkov-1944164737.html
Гладков рассказал о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ
Гладков рассказал о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 06.05.2024
Гладков рассказал о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ
Трое пострадавших после атак украинских дронов у села Березовка Борисовского района находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:19
2024-05-06T15:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Трое пострадавших после атак украинских дронов у села Березовка Борисовского района находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В результате действий ВСУ погибли 6 человек, ещё 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести, из них трое человек сейчас находятся в тяжелом состоянии… Заехал в Борисовскую ЦРБ, где получают помощь пострадавшие жители, поговорили с главным врачом больницы Алексеем Сергеевичем Дюминым. Двое мужчин в настоящий момент находятся в реанимации, трое женщин и трое мужчин – в палатах", - написал Гладков в Telegram-канале. ⠀Губернатор добавил, что в детскую областную больницу с травмами доставлены трое братьев, с ними находится мама. В результате происшествия 6-летний мальчик получил сотрясение головного мозга, 9-летний ребенок - контузию, а 17-летний парень - ушиб кисти и сотрясение головного мозга. "В городской больнице №2 города Белгорода необходимую медицинскую помощь получают 12 пострадавших жителей, в областной клинической больнице – 9 человек. Ещё 10 человек после оказанной медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение", - уточнил глава региона. Гладков отметил, что одними из первых на место трагедии прибыли бывшие бойцы территориальной самообороны, которые подписали контракт и сейчас служат в батальоне "Запад-Ахмат". Ранее губернатор информировал, что украинские дроны в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. В компании сообщили, что имеется информация о семи погибших сотрудниках. По данным минздрава, 42 человека получили ранения, среди них трое детей, 32 госпитализированы. При повторной атаке дрона у села Берёзовка осколочные ранения получил мужчина.
https://ria.ru/20240506/glavkom-1944075847.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ

Гладков: трое пострадавших в Белгородской области находятся в тяжелом состоянии

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Борисовской ЦРБ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Борисовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Борисовской ЦРБ
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Трое пострадавших после атак украинских дронов у села Березовка Борисовского района находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В результате действий ВСУ погибли 6 человек, ещё 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести, из них трое человек сейчас находятся в тяжелом состоянии… Заехал в Борисовскую ЦРБ, где получают помощь пострадавшие жители, поговорили с главным врачом больницы Алексеем Сергеевичем Дюминым. Двое мужчин в настоящий момент находятся в реанимации, трое женщин и трое мужчин – в палатах", - написал Гладков в Telegram-канале.
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⠀Губернатор добавил, что в детскую областную больницу с травмами доставлены трое братьев, с ними находится мама. В результате происшествия 6-летний мальчик получил сотрясение головного мозга, 9-летний ребенок - контузию, а 17-летний парень - ушиб кисти и сотрясение головного мозга.
«
"В городской больнице №2 города Белгорода необходимую медицинскую помощь получают 12 пострадавших жителей, в областной клинической больнице – 9 человек. Ещё 10 человек после оказанной медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение", - уточнил глава региона.
Гладков отметил, что одними из первых на место трагедии прибыли бывшие бойцы территориальной самообороны, которые подписали контракт и сейчас служат в батальоне "Запад-Ахмат".
Ранее губернатор информировал, что украинские дроны в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. В компании сообщили, что имеется информация о семи погибших сотрудниках. По данным минздрава, 42 человека получили ранения, среди них трое детей, 32 госпитализированы. При повторной атаке дрона у села Берёзовка осколочные ранения получил мужчина.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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