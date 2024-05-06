https://ria.ru/20240506/germaniya-1944122241.html

МИД Германии отозвал посла из Москвы для консультаций

МИД Германии отозвал посла из Москвы для консультаций - РИА Новости, 06.05.2024

МИД Германии отозвал посла из Москвы для консультаций

Министерство иностранных дел Германии отозвало для консультации своего посла в РФ Александра Ламбсдорффа в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:23

2024-05-06T13:23

2024-05-06T13:51

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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии отозвало для консультации своего посла в РФ Александра Ламбсдорффа в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых кибератаках, заявила представитель дипведомства Катрин Дешауэр."Было принято решение отозвать посла графа Ламбсдорффа для консультаций в Берлин", - заявила она журналистам в ходе брифинга германского кабмина. Она добавила, что посол проведет в Берлине неделю, затем вернётся в Москву.На сайте МИД ФРГ был опубликован доклад, согласно которому, кибергруппа АТР28 якобы на протяжении длительного периода использовала на тот момент не известную критическую уязвимость в системе безопасности Microsoft Outlook и таким образом скомпрометировала несколько аккаунтов электронной почты правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).В докладе утверждается, что "на основании надежной информации наших служб разведки" АРТ28 якобы "может быть причислен к Российской Федерации.Ранее госдепартамент США вслед за Германией приписал серию хакерских атак в Европе группе APT28, якобы связанной с российскими спецслужбами, в частности с ГРУ. Утверждалось, что целью "злонамеренной киберактивности" группы якобы стали ФРГ, Чехия, Литва, Польша, Словакия и Швеция.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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