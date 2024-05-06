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МИД Германии отозвал посла из Москвы для консультаций - РИА Новости, 06.05.2024
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13:23 06.05.2024 (обновлено: 13:51 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/germaniya-1944122241.html
МИД Германии отозвал посла из Москвы для консультаций
МИД Германии отозвал посла из Москвы для консультаций - РИА Новости, 06.05.2024
МИД Германии отозвал посла из Москвы для консультаций
Министерство иностранных дел Германии отозвало для консультации своего посла в РФ Александра Ламбсдорффа в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:23
2024-05-06T13:51
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии отозвало для консультации своего посла в РФ Александра Ламбсдорффа в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых кибератаках, заявила представитель дипведомства Катрин Дешауэр."Было принято решение отозвать посла графа Ламбсдорффа для консультаций в Берлин", - заявила она журналистам в ходе брифинга германского кабмина. Она добавила, что посол проведет в Берлине неделю, затем вернётся в Москву.На сайте МИД ФРГ был опубликован доклад, согласно которому, кибергруппа АТР28 якобы на протяжении длительного периода использовала на тот момент не известную критическую уязвимость в системе безопасности Microsoft Outlook и таким образом скомпрометировала несколько аккаунтов электронной почты правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).В докладе утверждается, что "на основании надежной информации наших служб разведки" АРТ28 якобы "может быть причислен к Российской Федерации.Ранее госдепартамент США вслед за Германией приписал серию хакерских атак в Европе группе APT28, якобы связанной с российскими спецслужбами, в частности с ГРУ. Утверждалось, что целью "злонамеренной киберактивности" группы якобы стали ФРГ, Чехия, Литва, Польша, Словакия и Швеция.
https://ria.ru/20240504/antonov-1943794416.html
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В мире, Москва, Россия, МИД Германии, Германия
МИД Германии отозвал посла из Москвы для консультаций

МИД Германии отозвал посла для консультаций из-за обвинений в адрес России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание посольства Германии в Москве
Здание посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание посольства Германии в Москве. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии отозвало для консультации своего посла в РФ Александра Ламбсдорффа в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых кибератаках, заявила представитель дипведомства Катрин Дешауэр.
"Было принято решение отозвать посла графа Ламбсдорффа для консультаций в Берлин", - заявила она журналистам в ходе брифинга германского кабмина. Она добавила, что посол проведет в Берлине неделю, затем вернётся в Москву.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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На сайте МИД ФРГ был опубликован доклад, согласно которому, кибергруппа АТР28 якобы на протяжении длительного периода использовала на тот момент не известную критическую уязвимость в системе безопасности Microsoft Outlook и таким образом скомпрометировала несколько аккаунтов электронной почты правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
В докладе утверждается, что "на основании надежной информации наших служб разведки" АРТ28 якобы "может быть причислен к Российской Федерации.
Ранее госдепартамент США вслед за Германией приписал серию хакерских атак в Европе группе APT28, якобы связанной с российскими спецслужбами, в частности с ГРУ. Утверждалось, что целью "злонамеренной киберактивности" группы якобы стали ФРГ, Чехия, Литва, Польша, Словакия и Швеция.
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